巴拿马当局搜查长和旗下巴拿马港口公司
更新时间：17:04 2026-02-27 HKT
发布时间：17:04 2026-02-27 HKT
路透引述消息人士报道，巴拿马政府于周四搜查了长和（001）旗下巴拿马港口公司（PPC）。
巴拿马政府在声明中表示，这是巴拿马检察院在行使其法定权力时独立进行的调查，但声明没有未指明PPC为搜查对象。路透引述消息人士表示，搜查PPC与取消该公司两个港口经营权的决定无关。
巴拿马总统Jose Raul Mulino于搜查行动前表示，他不知道长和失去港口经营权后，中国政府可能会采取甚么行动，但表示如果有任何事情发生，巴拿马将作出回应。
长和昨日（26日）发通告，表示随著巴拿马政府代表强行进入及接管码头，旗下PPC的特许经营权已在本月23日被视为终止。不过，PPC已取得意见，指巴拿马法院的裁决、行政法令以及巴拿马政府的行动，与相关法律框架以及批准该特许经营合约之法律并不一致。
长和强调，公司董事会对该裁决、该行政法令及巴拿马之相应行动表示强烈反对，集团继续联同其法律顾问，保留集团一切权利，并拟采取一切妥善可行之法律方案以保卫集团权益，包括就该事宜诉诸进一步国内及国际法律程序。
