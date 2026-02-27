Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英伟达绩佳仍大跌三大原因 分析：7410亿下游订单暗藏危机

商业创科
更新时间：17:06 2026-02-27 HKT
发布时间：17:06 2026-02-27 HKT

AI晶片龙头英伟达本周公布第四季业绩，单季收入达681亿美元（约5330亿港币），按年急升73%，单季收入便超过大多数晶片公司全年的总和。然而，这份业绩未能平息市场恐慌，英伟达周四股价最多跌5.75%至184.31美元，收市报184.89美元。网上关于英伟达股价下跌的原因众说纷纭，有分析师接受《星岛头条》采访时亦表示原因不明。

业绩超预期 股价反跑输道指

据华尔街日报报道，英伟达上季收入增速创一年新高，对本季度的指引更大幅超出华尔街预期，但英伟达股价周四仍下跌逾5%。事实上，英伟达过去半年股价仅升不足8%，跑输道指及多数晶片同行。

原因一：资金轮动押注基建樽颈

事实上，环球资金在过去一段时间正流向AI基建的「铲子股」及传统工业股，卡特彼勒（Caterpillar）今年累升30%领跑道指，韩国的存储晶片股亦表现强势，反映投资者正押注数据中心建设樽颈环节，如发电机及电缆供应商，而非单纯追捧AI晶片。

原因二：收入急升反掏空其他巨头

而在英伟达绩后的电话会议上，有分析师问黄仁勋，对客户继续投入数千亿美元购买英伟达晶片的能力有多大信心。黄仁勋当时回应指，他对客户公司的现金流增长「充满信心」。

不过，英伟达的成功亦被解读为行业失稳的先兆，因其持续飙升的收入，正源自其他科技巨头天量的资本支出（Capex）。有分析预计，Alphabet、微软（Microsoft）、亚马逊（Amazon）及Meta今年的自由现金流将显著下降，亚马逊甚至面临转负风险，令微软及亚马逊今年股价分别累挫17%及9%。

当其他科技巨头的自由现金流状况转差，倒头来将可能影响英伟达，皆因英伟达首席财务官Colette Kress承认，全球五大云端巨头贡献了其数据中心业务逾50%营收，加剧了市场对需求过于集中的担忧。

原因三：采购承诺金额激增藏危机

另外，电影《沽注一掷》主角原型、「大空头」Michael Burry在其文章中指出英伟达另一潜在下跌原因。他表示，英伟达财报中一个关键数据「采购义务」，由一年前的160亿美元（折合约1248亿港元）飙升至950亿美元（折合约7410亿港元）。这意味著英伟达被迫在需求明朗前，向台积电等供应商下达不可取消的巨额订单。一旦下游需求动摇，进一步膨胀的数字可能会对英伟达的业绩健康构成巨大风险。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
港铁金钟站现神秘人龙！港人不解「有钱派？」 网民亲测揭真相：真系有奖中
港铁金钟站现神秘人龙！港人不解「有钱派？」 网民亲测揭真相：真系有奖中
生活百科
2026-02-26 13:25 HKT
中电新一轮「基层家庭电费补助计划」3.2开始申请！4类人合资格 长者有份 最高获$1000津贴
中电新一轮「基层家庭电费补助计划」3.2开始申请！4类人合资格 长者有份 最高获$1000津贴
生活百科
4小时前
翁静晶忆曾目击徐少强偷食 雪梨无悔昔日恋情 爆《A计划》黄曼凝去向：佢嫁咗我前未婚夫
翁静晶忆曾目击徐少强偷食 雪梨无悔昔日恋情 爆《A计划》黄曼凝去向：佢嫁咗我前未婚夫
影视圈
8小时前
坚尼地城临海新地标KENNEDY BAY海嵎即将登场 3分钟接驳港铁 坐拥中西区名校网
地产资讯
4小时前
消防员涉趁女网友醉酒强奸 陪审团裁定强奸罪成 3.30求情及判刑
01:37
消防员涉趁女网友醉酒强奸 陪审团裁定强奸罪成 3.30求情及判刑
社会
5小时前
尿袋新监管！内地3月起增设行动电源新「3C」认证 即睇4招防买错
尿袋新监管！内地3月起增设行动电源新「3C」认证 即睇4招防买错
生活百科
2026-02-26 15:46 HKT
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
01:21
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
生活百科
2026-02-25 17:00 HKT
流浮山村牌坊混战│酒楼春茗女伴积怨引发争执推撞 警方反黑组拉3人
01:00
流浮山村牌坊混战│酒楼春茗女伴积怨引发争执推撞 警方反黑组拉3人
突发
6小时前
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
影视圈
2026-02-25 19:30 HKT
港网民点评5大最伏居住地区！启德/日出康城上榜 屯门1地区被狠批：永不超生
港网民点评5大最伏居住地区！启德/日出康城上榜 屯门1地区被狠批：永不超生
生活百科
2026-02-25 15:35 HKT