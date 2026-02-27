升世汇盈今年推出升世信托 目标2年内贡献集团业务2至3成

香港升世汇盈（WRISE）宣布，2026年将正式推出升世信托。首席执行官冼健岷表示，信托将成为集团家族办公室生态关键板块，目标未来1至2年内贡献集团业务占比20%至30%。升世信托的推出，将完善集团的家族资产传承、资产保障、跨境税务与跨司法管辖区架构服务。



冼健岷称，随CRS等监管要求趋严，高净值客户对资产规划与传承需求激增。升世信托结合集团现有149号牌照、保险牌照、移民及公司秘书等服务，能提供一站式家族办公解决方案。

黄俊：金价上看6000美元 AI长线主轴

投资布局方面，WRISE投资总监黄俊认为，金价今年有机会上试6000美元每盎司，但不建议炒作白银。恒指方面，他认为短期关键支持位在25500点。黄俊强调AI尚未形成泡沫，芯片与AI是不可逆转的长线主线。其他板块方面，他指出，内地保险需求随人口老龄化持续上升，中长期具配置价值。



冼健岷补充，集团过去一年加速亚洲布局，已覆盖新加坡、香港、东京、上海，并于2025年至2026年初先后设立深圳、长沙、台北分公司，WRISE Academy同步上线，推动家族办公教育与市场普及。目前集团团队超400人，合作金融机构逾200家，平台投资工具超1000个，香港持牌独立财富顾问超280人。



冼健岷说，2026年升世汇盈聚焦几大发展方向，包括升级AI智能交易平台，降低客户参与私行产品门槛；强化跨境财富管理能力，配合全球网络服务跨境资产配置；打造开放式平台，服务市场独立资产管理团队。