飞达帽业柬埔寨新厂明年6月投产 预期今年订单量增三成

飞达帽业（1100）副主席兼董事总经理颜宝铃表示，公司正于柬埔寨加快发展，新建工厂明年4月完成建设，6月将投产，厂房初期投入资本开支约1亿元，包括买地、基建及设备，目标三年内回本。她又预期今年全年集团订单量按年增长30%，因主要客户完成合并收购，生产需求亦「水涨船高」。

业务持续改善总监颜肇臻指出，为分散风险，公司已在墨西哥、孟加拉及深圳各地完成厂房布局，其中墨西哥厂房可生产较高端的产品，且出货迅速，已达到「当日出货、次日送达」的水平。他又指，柬埔寨凭借尼龙袋等产品的零关税优势，成为拓展海外市场的重要支点。

颜肇臻又指，正与美国快递公司洽谈，在工厂周边设立专属物流节点，实现货品从生产端直送消费者，省去仓库中转环节，将美国市场的交付周期压缩至6天左右。

谈及自动化趋势，执行董事兼首席财务总监黎文星指，目前公司工厂自动化占比约20%，部分工序如精细拼接仍需要人手完成。

去年溢利增逾七成

另外，飞达控股发盈喜，预计2025年度溢利不少于1亿元，较上年度增长不少于75%。颜宝铃表示，主要由于集团制造业务分部之营业额及溢利增加。