电动车「一换一」取消 比亚迪《预算案》当日获逾800部订单 加强服务助市民赶死线
《财政预算案》公布，电动私家车「一换一」首次登记税宽减计划将于3月31日后正式结束。比亚迪（1211）披露，在预算案公布当日（25日）录得单日接获逾800部电动车订单。比亚迪表示，因应市场需求及政策最后限期，为香港市场预留充足现货，并由即日起至3月31日设「绿色出行购车特别专线」，以极速售前服务协助市民赶及优惠期限。
预算案日前公布，电动私家车「一换一」计划下月底届满后不再延续，意味于3月31日或之前向运输署递交文件完成车辆登记手续的合资格车主，仍可享现有税务优惠。比亚迪指，为确保每位准车主能「赶上尾班车」，透过「绿色出行购车特别专线」，其销售团队将提供一对一专人咨询、极速现货配对及特快合约跟进。
该公司强调，在此高峰期，从落订前的咨询环节起，致力提供高效服务，确保顾客能流畅地锁定心水座驾，并赶及在死线前完成所有登记程序。
