中银香港再助印尼政府发离岸人债 另首次参与欧元公债发行

商业创科
更新时间：12:24 2026-02-27 HKT
发布时间：12:24 2026-02-27 HKT

中银香港宣布，再度获委任为印尼政府债券发行的联席牵头经办人及联席账簿管理人，成功协助其发行离岸人民币及欧元双币种债券。该行指，此次发行是印尼政府再次在香港发行点心债，亦是中银香港首次参与其欧元公募债券发行。中银香港亦担任此次离岸人民币债券发行的结算交割行。

此次债券发行规模约为311亿元人民币，包括92.5亿元人民币及27亿欧元，为该行迄今承销规模最大的东南亚债券发行。债券品种包括3年期45亿元人民币、5年期35亿元人民币、10年期12.5亿元人民币、8年期12亿欧元、12年期8亿欧元及20年期7亿欧元，定价利率分别为2.45%、2.65%、3.05%、MS+150 基点、MS+165 基点及MS+195 基点。

此次债券发行的订单总值分别达170.4亿元人民币及94.8亿欧元，订单倍数分别高达 1.84倍及3.51倍，吸引来自美国、欧洲及亚洲的优质投资者。

中银香港又指，此次人民币债券通过香港金融管理局的债务工具中央结算系统，并连同欧洲清算系统（Euroclear）及明讯银行清算系统（Clearstream）进行跨境结算。欧元债券则通过欧洲清算系统及明讯银行清算系统进行结算。

