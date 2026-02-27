Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Meta签数十亿美元协议 租Google晶片开发AI模型 料未来直接采购

商业创科
更新时间：10:10 2026-02-27 HKT
发布时间：10:10 2026-02-27 HKT

据外媒《The Information》引述消息报道，科技巨头Meta已与Google签署一项价值数十亿美元的多年协议，将向Google租用AI晶片以开发其新一代AI模型。

另外，除了租用Google的晶片外，报道亦指Meta正与Google洽谈，最快明年直接购买TPU给其自家数据中心使用，惟目前谈判进展尚未确定。

事实上，Meta继早前与英伟达签署协议购买现有及未来晶片后，本周较早前亦宣布将向英伟达的竞争对手AMD购买高达600亿美元的AI晶片。

报道亦指，Google已与一家未具名的大型投资公司签署协议，将成立合资企业，专门负责向其他客户出租TPU。

