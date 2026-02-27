Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Netflix放弃竞购华纳兄弟 盘后急升逾一成 派拉蒙有望以1110亿美元吞并 

商业创科
更新时间：09:37 2026-02-27 HKT
发布时间：09:37 2026-02-27 HKT

串流平台龙头Netflix宣布放弃竞购华纳兄弟探索（Warner Bros. Discovery），此举意味派拉蒙（Paramount Skydance）有望以1,110亿美元收购华纳兄弟。受消息刺激，Netflix股价在盘后交易急升逾13%，反映投资者乐见公司放弃此笔交易。

Netflix嫌贵离场 专注自家内容投资

Netflix在声明中表示，公司一直保持纪律，虽然相信其收购方案能通过监管审查并为股东创造价值，但在考虑到派拉蒙最新提出的价格水平下，认为交易已不再具备财务吸引力。Netflix强调，未来将继续投资自身业务，今年计划斥资约200亿美元于电影、剧集及其它娱乐内容的制作。

此前，Netflix曾于去年12月与华纳兄弟达成价值827亿美元的收购协议，拟收购华纳兄弟的影业及串流媒体业务，但随著派拉蒙不断发出竞购要约，最终华纳兄弟董事会确认，派拉蒙最新每股31美元的出价为更优方案。

华纳兄弟股东Ancora表示，华纳兄弟与派拉蒙的交易，对股东与产业是双赢局面。

