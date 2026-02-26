汇丰印尼零售业务据报获数家亚洲大行竞购

据彭博引述消息报道，亚洲一些大行正准备竞投汇丰（005）印尼零售业务资产，以进一步扩展东南亚最大经济体的市场版图。汇丰则正与顾问研究出售印尼零售业务，相关资产估值或超过2亿美元（约15.6亿港元），预计具约束力的竞购方案将于3月中旬提交。

包括星展、大华及华侨银行

报道指出，潜在买家名单包括新加坡的星展集团、华侨银行及大华银行，亦有马来西亚的CIMB Group，以及日本的三井住友金融集团。

汇丰早前曾表示，正针对澳洲、印尼及埃及的零售业务进行策略性评估，但目前尚未落实任何决定。针对上述消息，汇丰发言人亦拒绝就印尼业务评估进度作进一步评论。

