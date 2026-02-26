有细行「呃呃骗骗」揾生意｜周显

早前本港证监会及港交所（388）致函IPO保荐人，表达对近期新上市申请质素下降，以及当中出现某些不及格行为的监管关切，包括上市文件草拟质素欠佳、未能回应监管机构意见，以及IPO安排人的人员无法及时联系。

大行生意太好 「无法及时联系」

个中原因其实很简单，2025年一共有43位保荐人参与了117宗港股IPO上市，其中中资占了大约7成，其余大部分都由外资大行包办，有19间券商仅参与1至2宗IPO，三分二不但没有IPO，也没有参与并购。

因为大行生意太好，工作量太大，当然没空应付证监会和交易所，所以也就难怪他们的保荐人「无法及时联系」。

至于细行由于无生意，咪唯有「呃呃骗骗」，把那些仅仅合资格，明知会被会方「弹钟」，根本上不了市的公司照样递表，目的就是向申请者开刀，赚它们几十万元，上来上去都上不了市，但又可以一直收钱，说到底，这是生意不好，绝境求生的法门，而受害者就是被呃搞上市的公司。

周显

