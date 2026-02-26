Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

有细行「呃呃骗骗」揾生意｜周显

商业创科
更新时间：17:09 2026-02-26 HKT
发布时间：17:09 2026-02-26 HKT

早前本港证监会及港交所（388）致函IPO保荐人，表达对近期新上市申请质素下降，以及当中出现某些不及格行为的监管关切，包括上市文件草拟质素欠佳、未能回应监管机构意见，以及IPO安排人的人员无法及时联系。

大行生意太好 「无法及时联系」

个中原因其实很简单，2025年一共有43位保荐人参与了117宗港股IPO上市，其中中资占了大约7成，其余大部分都由外资大行包办，有19间券商仅参与1至2宗IPO，三分二不但没有IPO，也没有参与并购。

因为大行生意太好，工作量太大，当然没空应付证监会和交易所，所以也就难怪他们的保荐人「无法及时联系」。

至于细行由于无生意，咪唯有「呃呃骗骗」，把那些仅仅合资格，明知会被会方「弹钟」，根本上不了市的公司照样递表，目的就是向申请者开刀，赚它们几十万元，上来上去都上不了市，但又可以一直收钱，说到底，这是生意不好，绝境求生的法门，而受害者就是被呃搞上市的公司。

周显

相关文章：日本男子气概挥发殆尽｜周显

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
01:21
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
生活百科
2026-02-25 17:00 HKT
港网民点评5大最伏居住地区！启德/日出康城上榜 屯门1地区被狠批：永不超生
港网民点评5大最伏居住地区！启德/日出康城上榜 屯门1地区被狠批：永不超生
生活百科
2026-02-25 15:35 HKT
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
影视圈
22小时前
豪宅保安风骚晒新春彪炳战绩 黑仔同行年初四只得$630利是钱 行家自爆逗利是绝招｜Juicy叮
豪宅保安风骚晒新春彪炳战绩 黑仔同行年初四只得$630利是钱 行家自爆逗利是绝招｜Juicy叮
时事热话
5小时前
TVB「最经典女丑角」面目全非  遭质疑「重度医美」犹如换脸  身体一部份断裂令人忧心
TVB「最经典女丑角」面目全非  遭质疑「重度医美」犹如换脸  身体一部份断裂令人忧心
影视圈
9小时前
被告彭励进否认2项强奸罪受审。资料图片
18岁女疑饮加料大麻啤酒后晕眩遭强奸 男同事否认两罪受审
社会
4小时前
连续两期六合彩13.5注中二奖 金多宝一期派逾百万 上期奖金仅5位数字｜Juicy叮
连续两期六合彩13.5注中二奖 金多宝一期派逾百万 上期奖金仅5位数字｜Juicy叮
时事热话
7小时前
香港贸发局推「创业快线」计划 助本地初创踏上成功大道
创科资讯
24分钟前
「御用师奶」黄梓玮整容全直击 告别肥师奶重返颜值巅峰 撞样90年代性感女星关秀媚
「御用师奶」黄梓玮整容全直击 告别肥师奶重返颜值巅峰 撞样90年代性感女星关秀媚
影视圈
3小时前
90年代「性感艳星」谷底反弹晋升官员  火红低胸裙骚S形身材宣布喜讯  曾遭家暴历痛苦低潮
90年代「性感艳星」谷底反弹晋升官员  火红低胸裙骚S形身材宣布喜讯  曾遭家暴历痛苦低潮
影视圈
7小时前