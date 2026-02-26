Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

周杰伦太太昆凌出任巨星传奇旗下品牌推荐官

商业创科
更新时间：16:40 2026-02-26 HKT
发布时间：16:40 2026-02-26 HKT

被视为「周杰伦概念股」的巨星传奇（6683），旗下健康管理品牌「魔胴」宣布，由周杰伦太太昆凌出任魔胴西西里咖啡品牌推荐官。

传递健康、灵感与美好生活理念

根据介绍，此次合作不仅是昆凌个人生活态度的诠释，更是魔胴与昆凌共同传递健康、灵感与美好生活理念的持续实践。昆凌表示，作为时常在忙碌中寻找平衡的现代人，格外珍视能瞬间点亮身心的日常细节，而魔胴西西里咖啡柠檬风味咖啡，正是其「随身灵感配方」。

她认为，独特的清爽柠檬香气与醇厚咖啡口感巧妙融合，仿佛将意大利西西里的明媚阳光与海岸微风装入杯中，让她在忙碌间隙也能感受到热情与宁静并存的美好。

曾创抖音咖啡销售纪录

公司又指，该产品自去年3月推出以来，便赢得市场青睐，曾一举创下抖音平台咖啡赛道单日销售的历史纪录；此外，户外实境互动综艺《周游记》第三季由魔胴西西里咖啡独家冠名，节目收视率连续12期稳居CSM71城省级卫视同时段综艺榜首，将健康、快乐、探索的品牌精神传递给观众，实现了品牌理念与潮流文化的高效融合。
 

