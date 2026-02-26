Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

入境处优化人才逗留申请 准期限届满前3个月提交 获港漂赞「新年最好礼物」

更新时间：11:07 2026-02-26
发布时间：11:07 2026-02-26

香港入境处日前公布最新展望，自2026年3月1日起，多项输入人才相关计划的获准来港人士及其受养人，可提前在逗留期限届满前三个月内提交延长逗留期限申请，该政策一出即获众多港漂点赞，被称为「新年以来港漂收到的最好礼物」。

过去续签效率慢惹不便 

入境处之前规定，续签申请需在逗留期限届满前28天方可提交，仅高才计划申请者可提前3个月申请。在小红书等社交平台，更有不少港漂抱怨续签下签速度缓慢，远超官方标注的28天处理期，部分申请者等候逾5周仍无音讯，影响工作与个人行程。

新政策带来的时间宽裕，让众多港漂感到欣喜。有港漂表示，提前续签将避免续签逾期被迫停工的风险，申请起来也更从容；部分计划续签后离职的人士也直言不再被动，能提前「解放」，感叹这是一个对于港漂而言的重大利好。

港漂希望降低续签费用

不过，仍有不少港漂表示，更关心签证费用问题，希望能降低续签费用。事实上，去年《财政预算案》调整了签证收费标准，主申请人及其受养人在指定入境计划下，每宗入境、改变逗留条件或延长逗留期限申请，需缴交600元申请费；签证费则按逗留期限分级，180日或以下为600元，181日或以上为1300元，较此前230元的划一收费大幅上调。

有港漂估算，应届毕业生留港若按「2+3+3」逗留原则，签证费用将达5,700元，若为一年一签合约，支出将更高。

