DeepSeek据报快推V4版本 打破惯例未提前开放予Nvidia等美晶片商

据路透引述消息报道，中国AI初创DeepSeek预计将推出旗舰模型下一代重大更新版本V4，并已向华为在内的中国供应商提供了早期的使用权限，但未有向英伟达（Nvidia）及超微半导体（AMD）等美国晶片商展示。

报道指出，AI开发商通常会将重大模型预发布版本分享予领先晶片制造商，以确保其软件能在广泛使用的硬件上高效运作。DeepSeek此往亦曾与英伟达技术团队密切合作。

给予华为等中国晶片商优先期

不过，消息指针对原定于新春假期前后发布的最新模型，DeepSeek未有向英伟达与超微半导体开放测试权限，而是给予华为等中国晶片制造商数周的优先期，使其能针对自家处理器进行软件优化。

研究公司Creative Strategies行政总裁Ben Bajarin表示，有关举动很可能是中国「试图让美国硬件和模型在中国市场处于劣势」的更广泛战略的一部分。

不过，对于英伟达和AMD的通用数据加速器而言，影响微乎其微，因大多数企业并不使用DeepSeek，更多的是作为基准测试模型。他又补充说，新的AI编码工具正在将软件在硬件上良好运行所需时间从数月缩短到数周。