恒指高开254点 重上两万七 李宁升半成 MINIMAX及智谱反弹｜港股开市

AI忧虑放缓下，美股三大指数周三继续反弹，其中道指收市升307点或0.63%，报49482点；标普500指数升56点或0.81%，报6946点；纳指升288点或1.26%，报23152点。

英伟达收入创新高 盘后股价波动

市场聚焦英伟达（NVDA）盘后公布业绩，周三股价收报195.56元，升约1.4%；惟盘后股价波动，虽然一度升逾4%至203.49美元，但最终收报195.92元，仅升约0.2%。该股盘后公布第四季收入录681.27亿美元创新高，按年升73%，好过市场预期；经调整每股盈利1.62美元，同样胜预期；此外，数据中心业务收入按年增75%至623亿美元，但约一半销售额来自最大超大规模客户，引发需求集中和循环交易担忧。

友邦及汇丰开市升近3%

港股方面，恒指今早高开254点，报27019点，重上两万七关口。蓝筹股中，以李宁（2331）升幅最劲，开市急升半成。此外，友邦（1299）及汇丰（005）亦分别升3%及2.9%。

科网股普遍向好，腾讯（700）升1.2%；京东（9618）升0.5%；小米（1810）升0.45%；惟阿里巴巴（9988）及美团（3690）开市无起跌。

长建牵头出售英国配电商

个股消息中，长江基建（1038）牵头财团今日（26日）公布一项重大资产出售计划，同意向法国能源公司Engie S.A.出售英国最大配电商UK Power Networks（UKPN）之全部权益。长建股价今早升1.4%；电能实业（006）及长实（1113）分别升1.1%及2.2%；长和（001）亦升2.4%。

高盛予MINIMAX目标价1018元

此外，高盛首次覆盖MINIMAX（100），给予中性评级及1,018港元目标价，指其核心优势是70%海外收入、全模态产品线及美国SOTA模型十分之一成本的性能，收入预计从2025年0.75亿美元增至2027年9.8亿美元，牛市及熊市估值分别为660亿及160亿美元，取决于全球市场份额扩张。该股开市报779元，升3.4%。另一同业智谱（2513）则升3.6%。

北水动向方面，昨日净卖出港股40.57亿元，其中腾讯（700）、美团（3690）及阿里（9988）分别获净买入8.18亿元、6.78亿元及6.06亿元；而盈富基金（2800）、恒生中国企业（2828）及中远海能（1138）分别遭净卖出44.1亿元、11.37亿元及3.58亿元。