财政预算案2026︱新世界黄少媚欢迎北都加速发展 今年区内3000伙项目已动工

新世界发展（017）行政总裁黄少媚表示，欢迎政府最新发表的《财政预算案》，并支持加快发展北部都会区，以作为香港发展新引擎。她称，该集团目前拥有约1,500万平方呎土地储备，不少位于北部都会区的优质地段，包括新田科技城一带，故支持政府提出成立专属公司推动开发新田科技城，并拟注资100亿元起始资金，相信将有助于该区的提速发展。

积极引入战略合作伙伴

黄少媚表示，新世界会把握北部都会区发展机遇，今年共两个区内大型住宅项目动工，将提供约3,000伙住宅单位，计划于2027财年推售，同时继续充分释放农地价值，逾200万平方呎的应占可建楼面面积，将于未来1至2年内完成换地程序，包括元朗南住宅项目的第二幅用地及元朗榄口村项目等，以满足集团短中长期的业务发展需要。另外她指，该集团亦会积极引入战略合作伙伴，以进一步提升整体发展潜力。