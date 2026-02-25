Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

财政预算案2026︱新世界黄少媚欢迎北都加速发展 今年区内3000伙项目已动工

商业创科
更新时间：20:25 2026-02-25 HKT
发布时间：20:25 2026-02-25 HKT

新世界发展（017）行政总裁黄少媚表示，欢迎政府最新发表的《财政预算案》，并支持加快发展北部都会区，以作为香港发展新引擎。她称，该集团目前拥有约1,500万平方呎土地储备，不少位于北部都会区的优质地段，包括新田科技城一带，故支持政府提出成立专属公司推动开发新田科技城，并拟注资100亿元起始资金，相信将有助于该区的提速发展。

积极引入战略合作伙伴

黄少媚表示，新世界会把握北部都会区发展机遇，今年共两个区内大型住宅项目动工，将提供约3,000伙住宅单位，计划于2027财年推售，同时继续充分释放农地价值，逾200万平方呎的应占可建楼面面积，将于未来1至2年内完成换地程序，包括元朗南住宅项目的第二幅用地及元朗榄口村项目等，以满足集团短中长期的业务发展需要。另外她指，该集团亦会积极引入战略合作伙伴，以进一步提升整体发展潜力。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
财政预算案派糖懒人包｜退税上限3000元兼宽减差饷 子女及供养父母免税额齐加 生果金出双粮
01:46
财政预算案2026派糖懒人包｜退税上限3000元兼宽减差饷 子女及供养父母免税额齐加 生果金出双粮
社会
7小时前
观塘警署23岁女督察吞枪当场死亡 周一鸣到场了解事件
00:47
观塘警署23岁女督察吞枪当场死亡 周一鸣到场了解及慰问死者家人
突发
10小时前
游飚离世丨游飚遗下11岁女儿 妻心碎发文：我的巨人倒下了 黄文标忧孤儿寡母陷困境朋友圈发起筹款
01:48
游飚离世丨游飚遗下11岁女儿 妻心碎发文：我的巨人倒下了 黄文标忧孤儿寡母陷困境朋友圈发起筹款
影视圈
6小时前
房协举行「跨代共融在房协」启动礼暨乙明邨跨代共融游乐空间开幕典礼
03:00
跨代共融在房协　全方位提升社区幸福感
社会资讯
2026-02-23 08:00 HKT
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
生活百科
4小时前
财政预算案2026︱为何不派消费券？ 陈茂波：消费意欲有改善 非合适时间推
财政预算案2026︱「派糖」措施涉220亿 比去年多1.8倍 为何不派消费券？ 陈茂波：非合适时间推
政情
5小时前
财政预算案2026︱电动车「一换一」取消 无税务宽减车价贵几多？即睇热门车款现价比较
02:30
财政预算案︱电动车「一换一」取消 无税务宽减贵几多？即睇热门车款比较 Tesla/BYD/丰田
社会
8小时前
最强航母︱美福特号全舰爆渠喷粪 4600士兵大战「黄金海」
最强航母︱美福特号全舰爆渠喷粪 4600士兵大战「黄金海」
即时国际
8小时前
游飚离世丨游飚猝逝震惊娱乐圈 逾30年演艺生涯广结人缘 众星发文悼念 「一蚊JOE」：咱们在家乡再聚
游飚离世丨游飚猝逝震惊娱乐圈 逾30年演艺生涯广结人缘 众星发文悼念 「一蚊JOE」：咱们在家乡再聚
影视圈
5小时前
港珠澳大桥生日免费游！全程140分钟深度观光 登蓝海豚岛打卡 附港澳居民预约步骤
港珠澳大桥生日免费游！全程140分钟深度观光 登蓝海豚岛打卡 附港澳居民预约步骤
好去处
2026-02-24 14:31 HKT