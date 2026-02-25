Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Bowtie新总部进驻湾仔 去年下半年自愿医保投保量逾1万

商业创科
更新时间：17:16 2026-02-25 HKT
发布时间：17:16 2026-02-25 HKT

香港虚拟保险公司保泰人寿（Bowtie）位于湾仔全新总部「保泰人寿大厦」正式揭幕。Bowtie联合创办人颜耀辉表示，实体据点可增强客户信心，该公司去年2025年下半年自愿医保投保量达1万张，按年倍增。

Bowtie在湾仔新总部获大厦命名权，签订为期5年租约，承租7层楼面，地铺及阁楼设咖啡店，其余5层为办公空间。

曾俊华：无睇预算案

出席活动的Bowtie资深顾问曾俊华表示，总部地下的「Bow Coffee」兼作社区活动空间，非单纯咖啡零售。对于《财政预算案》在同日公布，身为前财政司司长的曾俊华仅称「无睇预算案，讲返保险问题。」

实体据点增客户信心

颜耀辉强调，办公室兼具品牌效应，不会推高营运成本，实体据点亦可增强客户信心。他称，2025年下半年自愿医保投保量达1万张，按年倍增，反映市民投保习惯转变。至于公司业务中，个人客户占比超过50%，目前处于快速增长期，公司长远目标跻身医保市场头三位。

财务表现方面，颜称，Bowtie客户留存率逾9成，单客平均维持长达十数年，单位经济效益可观，每投入11元可带来2至4元盈利。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
财政预算案2026．持续更新︱陈茂波早上11时公布预算案 热传「派糖」措施一览 公务员加薪有望？
01:46
财政预算案2026｜库房转亏为盈倒赚29亿 「派糖」力度增 下年度综合盈余预计为221亿
政情
4小时前
观塘警署23岁女督察吞枪当场死亡 周一鸣到场了解事件
00:47
观塘警署23岁女督察吞枪当场死亡 周一鸣到场了解及慰问死者家人
突发
7小时前
财政预算案派糖懒人包｜退税上限3000元兼宽减差饷 子女及供养父母免税额齐加 生果金出双粮
01:46
财政预算案2026派糖懒人包｜退税上限3000元兼宽减差饷 子女及供养父母免税额齐加 生果金出双粮
社会
4小时前
房协举行「跨代共融在房协」启动礼暨乙明邨跨代共融游乐空间开幕典礼
03:00
跨代共融在房协　全方位提升社区幸福感
社会资讯
2026-02-23 08:00 HKT
前TVB「御用烂仔」游飚猝逝终年57岁 好友黄文标叫救护车 送院前已呈半昏迷状态
01:48
前TVB「御用烂仔」游飚猝逝终年57岁 好友黄文标叫救护车 送院前已呈半昏迷状态
影视圈
10小时前
财政预算案2026︱电动车「一换一」取消 无税务宽减车价贵几多？即睇热门车款现价比较
02:14
财政预算案︱电动车「一换一」取消 无税务宽减贵几多？即睇热门车款比较 Tesla/BYD/丰田
社会
5小时前
财政预算案2026前瞻︱一文看清各方消息、八大焦点 「派糖」力度料增 消费券、电动车一换一冻过水？
03:01
财政预算案2026前瞻︱一文看清8大焦点 退税差饷有望提高？消费券、电动车一换一冻过水
社会
2026-02-24 17:02 HKT
港人新年后「报复式饮茶」？香港各区酒楼人山人海 网民：睇街症都冇咁墟冚！
港人新年后「报复式饮茶」？香港各区酒楼人山人海 网民：睇街症都冇咁墟冚！
饮食
2026-02-24 17:36 HKT
财政预算案2026︱为何不派消费券？ 陈茂波：消费意欲有改善 非合适时间推
财政预算案2026︱「派糖」措施涉220亿 比去年多1.8倍 为何不派消费券？ 陈茂波：非合适时间推
政情
2小时前
游飚离世丨游飚遗下11岁女儿 妻心碎发文：我的巨人倒下了 黄文标忧孤儿寡母陷困境朋友圈发起筹款
01:48
游飚离世丨游飚遗下11岁女儿 妻心碎发文：我的巨人倒下了 黄文标忧孤儿寡母陷困境朋友圈发起筹款
影视圈
3小时前