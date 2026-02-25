Bowtie新总部进驻湾仔 去年下半年自愿医保投保量逾1万

香港虚拟保险公司保泰人寿（Bowtie）位于湾仔全新总部「保泰人寿大厦」正式揭幕。Bowtie联合创办人颜耀辉表示，实体据点可增强客户信心，该公司去年2025年下半年自愿医保投保量达1万张，按年倍增。

Bowtie在湾仔新总部获大厦命名权，签订为期5年租约，承租7层楼面，地铺及阁楼设咖啡店，其余5层为办公空间。

曾俊华：无睇预算案

出席活动的Bowtie资深顾问曾俊华表示，总部地下的「Bow Coffee」兼作社区活动空间，非单纯咖啡零售。对于《财政预算案》在同日公布，身为前财政司司长的曾俊华仅称「无睇预算案，讲返保险问题。」

实体据点增客户信心

颜耀辉强调，办公室兼具品牌效应，不会推高营运成本，实体据点亦可增强客户信心。他称，2025年下半年自愿医保投保量达1万张，按年倍增，反映市民投保习惯转变。至于公司业务中，个人客户占比超过50%，目前处于快速增长期，公司长远目标跻身医保市场头三位。

财务表现方面，颜称，Bowtie客户留存率逾9成，单客平均维持长达十数年，单位经济效益可观，每投入11元可带来2至4元盈利。