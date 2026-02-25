财政预算案2026︱成立税务政策咨询委员会 政府消息指原意「拼经济」 非开拓税基

财政司司长陈茂波在预算案提出，将成立并主持「税务政策咨询委员会」。政府消息人士表示，香港奉行低税率及简单税制，该委员会并非研究增加税收水平，亦不是开拓消费税、增值税等税基，而是研究增加可缴税的范围。消息人士续指，委员会成立的原意是「拼经济」，设法提供有利经济环境下，预期推动企业可缴纳更多利得税。

已制订「优惠政策包」框架

另外，预算案提出的招商引资措施中，已就「优惠政策包」制订初步框架，包括批地安排、财政资助或税务减免。政府消息人士表示，「唔系任何人嚟都畀」，优惠政策包将视乎企业对香港经济的贡献规模及性质，逐个审批。

消息人士指，会因应企业的所属行业及需求作出支援，例如创科企业更需要设厂，将有机会在北部都会区获得批地；一些企业较需要税务减免，当局可提供减半的8.25%优惠税率，甚至降至5%。

