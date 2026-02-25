财政预算案2026︱时隔42年再动用外汇储备 倡转拨1500亿至基本工程储备基金 支持北都等项目

财政司司长陈茂波公布《财政预算案2026》时提到，外汇基金去年的投资表现创下历史新高，全年投资收入达3,300亿元。截至去年底，外汇基金总资产超过4.1万亿元，规模足以维持香港货币金融稳定。

陈茂波建议，根据《外汇基金条例》，在不影响外汇基金保持香港货币金融体系稳定健全的前提下，从外汇基金把1,500亿元，在未来两个财政年度每年转拨750亿元至基本工程储备基金，以支持北都及其他基建项目。

消息人士︰动用外汇储备为一次性

政府时隔42年动用外汇基金储备，两年合共转拨1500亿元到库房。政府消息人士表示，有关转拨暂时仍属一次性，当中考虑到相对于外汇基金总额达4.1万亿元的比重细小，而且不会动摇外汇基金用作支持联系汇率的资金规模，亦不会改变银行体系总结余。消息人士强调，外汇基金继续足以维持香港货币稳定。

消息人士指，是次转拨资金是引用《外汇基金条例》第8条，财政司司长有权力实施，可在外汇基金资产尚未履行各项责任总和的维持105%之下，转拨资金到政府辖下基金；至于最终转拨外汇基金项目下哪些资产，则交由外汇基金咨询委员会处理。

资料显示，对上一次政府转拨外汇基金已是1984年，金额为2.5亿元。去年外汇基金录得破纪录的收益，达3310亿元，而目前外汇基金累计盈余约7800亿元。