财政预算案2026︱未来五年每年发行最多2200亿债券 下半年推出债券电子交易平台

《财政预算案2026》今日（25日）发表，财政司司长陈茂波表示，香港证监会和金管局去年公布的《固定收益及货币市场发展路线图》，两个机构正积极落实路线图，包括促进一级市场发行、提升二级市场流动性及扩展离岸人民币业务，而债券电子交易平台亦将在下半年推出，进一步巩固香港作为全球固定收益及货币中心的地位。

发行代币化债券总额达100亿元

另外，他指出，政府去年第四季第三度发行代币化债券，总额达100亿元，规模为当时全球之冠，并引入代币化央行货币交收选项，为未来融入其他形式的数码货币奠定基础。政府将继续定期发行代币化债券，金管局亦会通过「数码债券资助计划」鼓励更多数码债券在港发行。

研究建立一站式多元资产交易后证券基础设施

他又指，金管局旗下的迅清结算和香港交易所 （388） 已开展研究，建立一站式多元资产交易后证券基础设施，涵盖内地与香港的股票及债券，以促进跨产品及跨地域的抵押品互通，有助提升市场流动性及参与者的风险管理。

为便利投资者通过CMU持有证券，进行全球资产配置。他称，迅清结算正积极联通多个地区的中央证券托管平台，阿拉伯联合酋长国中央银行已成为CMU会员，CMU亦将启动与瑞士SIX的联网，并首次推出股票交易后服务，让投资者能更高效地管理多元化资产组合。

陈茂波又表示， 去年《施政报告》宣布，政府未来两至三年额外预留300元加大工程开支，持续带动经济发展。政府在二零二六／二七年度基本工程开支预算约1280亿元。在中期财政预测期间，基本工程开支将会维持在相若水平。

未来五年每年发行最多2200亿债券

政府自2019年起发行绿色债券，并在2024年起推出基础建设债券。发债所得资金既能投资于基建项目，亦能促进本地债券市场多元发展。因应政府会加快推进北都建设和其他与经济民生相关的工务工程，政府计划把两个债券计划的合共借款上限，由去年公布的7000亿元提升至9000亿元。

未来五年，将每年发行约1600亿元至2200亿元的债券，其中约一半用于为近年发出的短期债务再融资。他表示，日后将发行更多较长期的债券，让现金流年期与工程项目的资金需要更匹配。

债务占GDP比重升至近两成

政府上调发债计划规模，从去年定立的7000亿元，调整至未来5年将发行9000亿元债券，债务占GDP比重将由14.4%升至19.9%。政府消息人士指出，目前未为本港负债比率封顶，本港的债务情况相比多个国家负债比率超过100%而言，仍然属非常稳健的水平。

政府消息人士指出，现时政府每年基建开支拨款约1500亿元，9000亿元发债规模足以支持目前的基建开支预算。

消息人士又指，由于9000亿元发债规模当中，约一半用于支付近年短期债务再融资，因此倾向日后发行更多较长年期的债券，而早前亦已成功发行30年期债券，未来会视乎市场需求进行。

团结香港基金忧增加未来再融资风险

团结香港基金副总裁兼公共政策研究院执行总监水志伟表示，理解政府为推进北部都会区等大型基建项目，确实需要适度增加借款上限。然而，就现时的债务结构而言，他指目前逾半数债务均属三年期以下的短期债券 ，这或会增加未来的再融资风险。 为确保公共财政稳健，并让现金流年期与工程项目的实际资金需求更精准匹配 ，建议政府在规划发债时，可考虑将长、中、短期债券的发行比例设定为「3：4：3」。此举不仅有助妥善管理长期利息成本与再融资风险，更能与经合组织（OECD）先进经济体政府平均约八年的借款年期看齐，使本港的债务结构更趋成熟稳健。