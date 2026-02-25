财政预算案2026︱港投助构建创科生态圈 投资逾190项目 20企拟今年上市

财政司司长陈茂波今日（25日）公布《财政预算案2026》时提到，成立港投公司既为财政储备争取中长期投资回报，亦可牵引更多前沿科企及耐心资本汇聚香港，促进「政、产、学、研、投」跨界别深度合作，加速构建香港创新科技生态圈和重点策略产业链的发展，提升竞争力和促进经济多元发展。

政府适时进一步注资

他指出，港投公司全面营运至今，累计投资超过190个项目，主要包括硬科技、生命科技、新能源及绿色科技等范畴，其中10间企业已在港上市，另有超过20间正筹备今年上市。港投公司每1元的投资成功带动超过8元的长期资本跟投，高效汇聚国际市场的耐心资本力量，合力推动前沿科技加速发展和应用创新。

考虑到港投公司620亿元的起始资金已大致分配，政府会适时注资，进一步推动创科发展和产业群聚。