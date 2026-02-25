Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

AMD与Meta签5年AI晶片订单 股价升近9% Meta可买最多1.6亿股AMD

商业创科
更新时间：10:54 2026-02-25 HKT
发布时间：10:54 2026-02-25 HKT

Meta和AMD在周二（24日）美股盘前宣布扩大合作，Meta将在未来五年内购买AMD最新晶片，最高达6吉瓦的算力，用于Meta的AI数据中心。同时，Meta可分阶段购买最多1.6亿股AMD股票。据《华尔街日报》报道指，这笔交易价值超过1,000亿美元。

两间公司周二宣布的这笔交易，对正努力挑战英伟达、打入AI的GPU市场上的AMD而言是一大收获。受消息刺激，AMD股价收报213.84美元，升8.77%；Meta则升0.32%，报639.3美元。

未来5年买高达6吉瓦晶片

报道指，Meta将在未来五年内购买AMD最新晶片（即MI450系列），为算力最高达6吉瓦的数据中心提供动力。每吉瓦算力意味著为AMD带来数百亿美元的收入。Meta预计将从今年较后时间开始部署第一个吉瓦。

作为该安排的一部分，AMD已同意给予Meta认股权证，只要满足特定「里程碑」，Meta可以以每股0.01美元的价格购买最高1.6亿股AMD股票，约占该公司股份的10%。

报道指认股权证授予的条件是AMD股价上升，只有当AMD的股价达到600美元时，Meta才能获得最后一批股票。

AI行业再添「循环融资」

由于AI晶片大买家的数量有限，英伟达和AMD一直在使用新颖的融资机制，将关键客户锁定在长期使用其技术的协议中。AMD与OpenAI在去年10月达成了一项交易，其条款与同Meta的合作几乎相同。这两宗交易都被批评为AI行业「循环融资」，即A公司向B公司付款，B公司则向A公司购买产品或服务。

AMD行政总裁苏姿丰在周二公告前向记者表示，这宗交易旨在对抗像英伟达这样的竞争对手。随著Meta这类大客户增加对AI基础设施的支出，AMD正寻求将他们锁定在尽可能长时间使用其晶片的协议中。苏姿丰坦言：「Meta有很多选择，我想确保当他们考虑下一步需要甚么时，我们总能在谈判桌上占有明确的一席之地。」

Meta行政总裁朱克柏格(Mark Zuckerberg)则在声明表示，这是Meta实现计算多元化的重要一步，「我预计AMD在未来许多年里都将是一个重要的合作伙伴。」
 

