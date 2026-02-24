数码通中期多赚8% 股息维持14.5仙 AI助经营成本降6%

数码通（315）公布截至去年12月底止中期业绩，期内收入35.61亿元，按年增长2%，主要原因是手机及配件销售收入增加；纯利2.78亿元，按年增8.4%；派中期息14.5仙，按年不变。行政总裁刘若虹表示，集团AI布局已见成果，带动经营成本下降6%，未来12至18个月将持续体现在营运效率及客户体验上。

客户基础稳固 ARPU维持224元

期内流动服务月费计划客户人数按年增长2%，客户流失率维持于0.7%的低水平，流动服务月费计划ARPU为224元，按年稳定。集团未有公布实际客户数字。

多个核心业务板块表现有提升。5G家居宽频受惠于WiFi 7快速渗透，收入按年增长12%，EBIT大幅上升36%。消费者漫游收入按年升7%，截至去年12月漫游客户渗透率达70%。

对于中移动入主香港宽频后流动通讯市场竞争升温，行政总裁刘若虹表示，单靠低价并非长远策略，集团多年来以优质网络及客户体验维持稳定盈利，并透过推出市场首创的独家服务摆脱价格竞争。

AI连接服务领先 AI布局已带动经营成本下降

刘若虹表示，集团推出的本港首个AI连接服务，让客户简单安全地接入全球AI平台，解决以往接入复杂及安全隐忧。未来将持续优化连接体验，并基于网络优势探索与更多平台合作，覆盖个人、家庭及企业用户，打造AI为核心服务优势。

她指出，集团AI布局已开展多年，过去大半年陆续见成果。透过AI结合平台简化及流程自动化，并推动员工应用AI工具，已直接带动经营成本下降6%，有关效益将持续反映在财务表现上。

大湾区方面，刘若虹表示，随著区内跨境流动性提高，集团将持续丰富大湾区数据月费计划，优化一卡两号及虚拟号码等服务，提升内地漫游的无缝体验。另外，新来港人士市场同样是集团看重的增长机遇。

5G投资高峰期已过 资本开支料双位数下跌

资本开支方面，科技总监邹金根表示，5G网络建设高峰期已过，未来资本开支更具针对性，集中提升人口密集区域容量及配合北部都会区等重点基建项目。他称，本财政年度资本开支按年录双位数跌幅，未来数年投资成本将持续优化下降。

手持23亿现金 审慎投放网络及增长业务

刘若虹补充，目前公司手持23亿港元现金，现金流健康，对现金使用会极度审慎。首要优先级永远是网络投资，包括持续优化地铁覆盖及布局北部都会区等重点区域。除核心网络外，集团会选择性投资AI平台建设，确保回报，同时持续投入5G家居宽频等高潜力增长板块。