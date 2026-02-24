Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港交所前职员疑内幕交易带钱离港 证监会起诉3人 冻结全球430万资产

商业创科
更新时间：17:18 2026-02-24 HKT
发布时间：17:18 2026-02-24 HKT

港交所（388）前上市科助理副总裁陈政华和其姻亲林祖文及周志光涉嫌就至少7间上市公司股份进行内幕交易，香港证监会于香港、英格兰及威尔斯，取得全球性临时强制令，以冻结430万元资产。

将在英格兰及威尔斯展开首宗同类法律程序

证监会表示，由于该三名嫌疑犯已离开香港并将其资产转移至香港境外，证监会亦于英格兰及威尔斯展开首宗同类的法律程序，并取得英格兰及威尔斯高等法院商业及财产法庭发出的临时强制令（英国命令），以冻结陈及周于英格兰及威尔斯的资产。证监会取得的英国命令将确保仍有资产可用于履行法庭日后批予的任何济助。

冻结共430万元资产

香港命令及英国命令禁止该三名嫌疑犯处置或减少其于香港及海外地方（包括英格兰及威尔斯）的资产价值，其中陈及林以合共约371万的价值为限，周则以60.5万元的价值为限。

利用职务之便涉内幕交易

证监会指，于2020年6月3日至2025年3月5日期间，陈在任职香港交易所上市科助理副总裁时，曾于多家香港上市公司对外公布其机密及股价敏感资料之前，取得该等公司的相关资料。证监会指，持续进行的调查涉及24家上市公司，而是次申请所涉的7只股份分别为金茂酒店（除牌前6139）、SOHO中国（410）、首创置业（除牌前2868）、利福国际（除牌前1212）、结好金融（除牌前1469）、平安好医生（1833）及新奥能源（2688）。

另外，在2026年2月27日就香港命令及在2026年3月6日就英国命令进行下一次经编排的聆讯之前，该等命令将维持有效。

证监会：坚定不移追究失当行为

证监会指，有关的法律行动彰显证监会即使在市场违规者身处香港境外的情况下，仍坚定不移地就他们所犯的失当行为追究责任的决心，将继续运用获赋予的各项法律权力，以保障市场参与者及维护香港证券市场的廉洁稳健。

港交所：在调查期间提供全面协助和配合

港交所表示，目前不便就正在进行的调查发表更多评论，但秉持最严格的诚信及专业标准，高度重视此次事件。港交所续指，将续检视内部流程，致力加强内部监控，在证监会进行调查期间提供全面协助和配合。

