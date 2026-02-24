OpenAI伙麦肯锡等咨询巨企攻企业市场 加快部署及建立AI代理

OpenAI周一宣布，将与四家咨询公司建立合作伙伴关系，协助其推广名为Frontier的企业平台。

该公司表示，已和埃森哲 (Accenture)、波士顿咨询公司 (Boston Consulting Group)、凯捷 (Capgemini) 及麦肯锡 (McKinsey & Co.) 共同组成「Frontier Alliances」，但未有透露合作的财务细节。

埃森哲：合作加快人工智能落地

OpenAI早前推出企业级产品Frontier，能将企业内部不同系统与数据整合在一起，旨在让企业更容易管理、部署并建立AI代理（AI Agent）。OpenAI表示，咨询合作伙伴将协助客户制定策略，并更快地将AI代理导入实际工作流程。

埃森哲的首席AI与数据官Lan Guan表示，OpenAI的Frontier Alliances展示了产品公司、咨询公司与策略公司如何携手合作，加速人工智能的落地。她表示，这是一个关键转折点，「现在是我们帮助企业客户真正实现AI价值的时刻。」凯捷的首席策略与发展官Fernando Alvarez表示，OpenAI依靠Frontier Alliances来推动技术的大规模落地。他在接受受访时说：「这不是一件容易的事。如果只是散步般轻松，OpenAI早就自己完成了。这正显示需要众人之力。」

OpenAI：咨询公司熟知企业运作方式

OpenAI营收总监Denise Dresser接受《CNBC》访问时指出，这结合了基础技术与深度的落地实施与专业知识，帮助企业真正把AI付诸实现。她说，OpenAI选择与咨询公司合作，是因为这些公司与企业已有既有关系，并且深知企业的运作方式。同时，AI的需求远超过任何单一公司能独自满足。

OpenAI正与Google和Anthropic等竞争对手角逐用户与市场份额，并在近几个月积极拓展企业客户。OpenAI财务总监Sarah Friar上月接受《CNBC》访问时表示，企业客户约占公司业务的40%，预期年底将接近50%。



