美国电价急升恐惹民愤 特朗普据报要求科企承担AI数据中心成本

商业创科
更新时间：16:34 2026-02-24 HKT
发布时间：16:34 2026-02-24 HKT

彭博引述知情人士报道，美国白宫官员正要求科技公司作出承诺，确保其AI数据中心不会推高电价，也不会给消费者带来其他负担。

自行承担基础设施成本

报道指，白宫官员的举动包括向科技公司高层施压，要求他们签署不具法律约束力的协议，承诺企业在建设数据中心的基础设施时，须自行承担成本。

知情人士透露，特朗普政府一直在与微软、Alphabet等公司就相关承诺进行沟通。

随著科技公司纷纷推进人工智能(AI)项目，对算力的需求节节攀升。在美国部分地区，科技公司已遭到来自基层民众的抵制声浪，而且日益高涨。一些维权团体正在积极行动，反对建设高耗能数据中心，理由是这些数据中心会占用当地基础设施、可用水资源和电力供应。包括亚特兰大和新奥尔良在内的多个地区，已经对新建数据中心实施限制。

生活成本为选民关切议题

在11月举行的美国中期选举，将决定共和党能否继续掌控国会，生活成本向来是选民关切的议题之一，因此上述AI数据中心问题对特朗普政府而言构成一项政治风险。因为即使特朗普反复强调汽油价格下跌，但电力成本却不断攀升。工业生产、数据中心用电需求以及家庭供暖、烹饪和交通运输电气化程度的提高，都推高了电力成本。

特朗普在2024年竞选期间曾承诺，将在上任后18个月之内实现电价减半，但实际上，消费者的电费不跌反升，且升幅明显高于整体通胀率。
 

