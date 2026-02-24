长江生命科技成立科学顾问委员会 高永文任主席

长江生命科技（775）宣布成立科学顾问委员会，将提供科学、临床及规管指引，以支持长科的科研项目全速前进，包括多项正准备展开临床研究的治疗性癌症疫苗。委员会乃策略性组织，由来自学术界、临床研究及业界的独立专家所组成，前食物及衞生局局长高永文担任主席。

应对日趋繁复药研环境

长科表示，科学顾问委员会将提供专业资源，以助该公司应对日趋繁复的环球药物研发环境、缓减风险，以及加快获得监管批核和接触病患者的途径。该公司又指，高永文作为香港备受尊敬的公共衞生领袖，将指引委员会的方向，汇聚专业见解并转化为有利公司的策略建议。

委员会5名成员包括香港大学临床教授及癌症医学中心总监许漪雯、李树芬医学基金肿瘤学教授及香港中文大学肿瘤学系系主任莫树锦、新加坡科技研究局属下实验药物研发中心首席执行官Damian O’Connell、美国维吉尼亚大学外科肿瘤学家Craig Slingluff，以及澳洲Walter and Eliza Hall Institute医学研究院院长Ken Smith。

加速创新疗法研究进程

长科副主席余英才指出，欣见科学顾问委员会成立，此举乃长科的重要里程碑，标志著公司进入科学发展的新阶段。他称，科学顾问委员会成员将为公司带来世界级的专业知识，其指导将有助加速创新疗法研究进程，并可望革新对病患者的护理。

高永文称，长科致力推动科研发展，旗下研发项目别具潜力，可切合现时尚未被满足的医疗需求。他称，期望与委员会各成员合作，提供独立专业意见，促进科研在严谨的过程中稳步发展，并支持负责任的创新。

