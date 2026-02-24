新世界旗下K11 MUSEA新春人流创新高 珠宝钟表销售增140% 最大单笔消费逾200万

新世界发展（017）表示，今年春节黄金周期间访港旅客趋增，旗下K11 MUSEA亦丁财两旺。据集团统计，于2月16日至2月22日期间（即除夕至正月初六），K11 MUSEA人流按年升10%，创下开业以来农历新年假期新高，旅客消费亦按年增60%，其中录得最大额单笔消费超过200万元。

会员消费按年增54%

集团表示，马年新春期间，一系列节庆活动落户K11 MUSEA，如姜氏金龙醒狮团的「五福临门」表演等，早前K11亦推出「环球新味之旅」餐饮电子礼券及与Alipay合作推出旅客奖赏活动，以刺激访客消费，而会员消费按年增54%，当中珠宝钟表、国际奢侈品牌表现最亮眼，分别按年增140%及40%。

此外，农历新年烟花汇演于年初二在维港举行，K11 MUSEA面向维港景观的餐厅包括邓记、Greyhound Café Galleria及新开业的日本鳗鱼饭专门店うなぎ四代目菊川，订座几近爆满。

集团又指，近月访港旅客人次及零售数据一直按年趋升，对今年零售市道保持乐观，预计五一黄金周期间，K11 MUSEA会继续有可观的人流和销售表现。