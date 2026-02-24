长和两座巴拿马港口遭临时接管 股价曾跌1%

巴拿马总统José Raul Mulino已下令，临时接管长和（001）旗下子公司营运的两座港口。早前该国宪法法院裁定长和经营运河两端港口的合同违宪，其后长和于2月4日发公告强烈反对有关裁决，表明将启动国际仲裁程序，并保留采取进一步法律行动的权利。受消息影响，该股今早曾跌约1%至63.65元；暂报63.85元，跌约0.6%。

「并不意味所有权丧失」

据彭博报道，José Raúl Mulino周一（23日）在讲话中表示，位于战略要地巴拿马运河的两座港口管理和营运将交由国家海事局「确保港口持续、安全和高效运作」。他又表示，此次接管适用于港口内的可移动设备，「并不意味所有权的最终丧失」，巴拿马将在「接管原因消失时」，将包括起重机在内的财产归还所有者，并支付相应补偿，除非相关设备被出售给新的一方。

另据巴拿马媒体La Prensa报道指出，马士基旗下APM Terminals将在过渡期间营运其中一座港口，而总部位于瑞士的MSC地中海船运股份公司的当地子公司将营运另一座港口，直至通过新的招标程序签署新合同。

长和方面，今年2月中曾表示已依据投资保护条约通知巴拿马政府，并邀请对方磋商解决方案；同时，向有意接管港口的马士基发出通知，警告相关安排将对公司造成损害，并可能引发法律行动，亦提醒第三方勿参与任何不合法行为。

中方坚定维护中国企业正当权益

在北京，外交部发言人林剑回应事件时重申，中方已多次就巴拿马港口问题表明立场。国务院港澳办早前发文指，巴拿马最高法院裁决罔顾事实、背信弃义，严重损害中国香港企业的合法权益，强调中国政府将坚定维护中国企业的正当权益。

巴拿马港口公司亦发声明，指裁决违反相关法律框架及合约批准程序，有违诚信与契约精神，令人不齿。

曾传邀请中远海运加入港口交易

另一方面，上月曾有报道指长和正推进出售旗下港口计划，拟安排让中远海运集团在对华更友好的地区，如非洲的港口拥有更大股权，而意大利亿万富翁Gianluigi Aponte旗下Terminal Investment Ltd.和美国投资公司贝莱德则可能在其他地方拥有更大控制权。

报道引述知情人士表示，中国政府已向中远海运表示会接受这种结构。该人士还表示，美国1月份逮捕并带走委内瑞拉总统马杜罗的行动，也加强了北京对拉丁美洲不确定性增加的担心。不过，长和出售旗下43个港口（包括两个巴拿马运河港口）的交易进展一直缓慢，去年则曾邀请中远海运加入洽购港口的财团，寻求交易获得内地的批准。

