南韩三大电视台据报起诉OpenAI 斥未经许可使用新闻内容

据韩联社报道，南韩三大电视台KBS、MBC及SBS等周一（23日）向首尔中央地方法院起诉ChatGPT开发商OpenAI，称其在训练过程中未经许可使用新闻内容，要求赔偿和禁止继续使用未经授权内容，为上述三家电视台首次针对全球AI企业提起诉讼。

不能以「创新」为借口开脱

报道又引述南韩广播放送协会指出，ChatGPT在训练过程中未经许可使用三大电视台的新闻内容，希望通过此次诉讼追究其侵犯知识产权的法律责任。

该协会进一步指出，全球大型科技企业凭借庞大的资本和技术优势，擅自利用他国媒体数十年来积累的知识财产，并将其归入本国商业利益的行为，不能以「创新」为借口为其行为开脱。报道提到，这次诉讼也是涉及南韩数据主权的问题。