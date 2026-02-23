南韩三大电视台据报起诉OpenAI 斥未经许可使用新闻内容
更新时间：17:40 2026-02-23 HKT
发布时间：17:40 2026-02-23 HKT
发布时间：17:40 2026-02-23 HKT
据韩联社报道，南韩三大电视台KBS、MBC及SBS等周一（23日）向首尔中央地方法院起诉ChatGPT开发商OpenAI，称其在训练过程中未经许可使用新闻内容，要求赔偿和禁止继续使用未经授权内容，为上述三家电视台首次针对全球AI企业提起诉讼。
不能以「创新」为借口开脱
报道又引述南韩广播放送协会指出，ChatGPT在训练过程中未经许可使用三大电视台的新闻内容，希望通过此次诉讼追究其侵犯知识产权的法律责任。
该协会进一步指出，全球大型科技企业凭借庞大的资本和技术优势，擅自利用他国媒体数十年来积累的知识财产，并将其归入本国商业利益的行为，不能以「创新」为借口为其行为开脱。报道提到，这次诉讼也是涉及南韩数据主权的问题。
最Hit
连锁快餐店大家乐奇招杜绝霸位客！网民激赞封「德政」︰当咗茶楼 攞杯水坐成日
2026-02-22 14:40 HKT
跨代共融在房协 全方位提升社区幸福感
10小时前
网民热议「全港最佳公屋邨」！交通便利/校网强劲/单位面积大 「这条邨一定没有人反驳」
2026-02-21 17:07 HKT
深圳全新免费巴士线！莲塘/福田/皇岗口岸 直达盐田商场+小梅沙海洋世界 每日通行
2026-02-22 17:10 HKT