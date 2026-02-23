演唱会带旺物流 Lalamove订单增30% BLACKPINK粉丝运送大量应援

随着多项大型演唱会及国际盛事相继在港举行，Lalamove最新数据显示，启德及亚洲国际博览馆的物流订单在去年录得逾30%显著增长，并预期今年相关订单将按年再增20%。

Lalamove指出，去年启德体育园一带物流订单按年大幅增长30%，而亚洲国际博览馆更录得40%增幅，相关配送涵盖活动宣传品及周边商品，亦包括粉丝的应援物资，反映演唱会及大型活动期间，物流需求普遍具备时效性高、数量弹性大及需即时应对的特点。

BLACKPINK将需求推至高峰

其中，今年1月份举办的BLACKPINK演唱会将需求推至高峰，启德一带的Van仔及吨车订单量比平日激增近一倍。除了演唱会制作单位运送音响及舞台器材外，不少粉丝亦会「Call车」运送大量应援物品，跟车直送到会场，进一步带旺演唱会周边的物流需求。

此外，Lalamove本月推出盛事出入场专属双重优惠计划，由即日起至4月18日，新用户输入优惠码LALAPLAY可享半价优惠；同时，即日起至3月期间参与「展会演唱会Call车解码 落单有赏」活动，完成货Van或吨车订单即可解锁高达1,030元的优惠券。