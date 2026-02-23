本港三大发钞行料增派息｜曾渊沧

马年到了，许多人都希望马年能「马上发达」。很可惜，马年香港股市第一个交易日，恒指却红盘低开低走低收，想「马上发达」的股民有些失望。幸好，问题不大，股价上涨的股也不少，不少科技新股，半新股依然热炒，但是炒风凶狠，应该小心，希望参与炒作的小股民不会成为庄家的点心。

《财政预算案》有机会派糖

过了农历新年，便是特区政府公布《财政预算案》的日子，也是上市公司开始宣布业绩的时候。今年的《财政预算案》相信会有好消息，去年的预算赤字应该不会出现，取而代之的是财政盈余，如何处理去年预想不到的盈余？那当然是派糖。

为了刺激消费，可以学习新加坡政府派邻里消费券，消费券不是纸印的固本，而是附在手机的Apps，不能转让，以手机消费，收到「钱」的商户与小贩则马上直接从政府那里取得现金，不收手续费，而且只限用于超市、小商户、小贩，售卖高档商品的商户一律不接受。

财政司司长陈茂波近日也暗示会增发政府债券，金管局也宣布很快会发出香港稳定币的发行商牌照，时间配合非常好，估计香港稳定币的抵押品应该是香港特区政府发行的港元债券，情况正如美国的稳定币以美国政府发行的国债为抵押品一样。因此，特区政府增发的债券就会由稳定币的发行商买下，当成发行稳定币的抵押品。

恒生大量现金可让汇控派息

本港三大发钞银行过去一年股价升了不少，其业绩会是市场的焦点，应该看好，相信业绩会好过预期，汇控（005）更可能会有增加派息的好消息，估计连同前三季度的股息，汇控每股全年股息应该接近1美元，这样才能配合目前高达134元的股价，否则，股息率就偏低了，会影响股价。汇控私有化了恒生，恒生手上的大量现金可以让汇控用来派息。

中银香港（2388）则一向都派高息，过去一年股价升了接近1倍，目前股息率仍然高达5.23%，算是高息股，相信今年中银香港在公布业绩时，派发的股息一定会比去年第四季度的1.419元多，目的也是为了配合股价翻倍的好现象，香港特区由乱而治、由治而兴，香港的中资股增加派息也是有助于推动香港由治而兴的行为。

渣打则是目前唯一股息率偏低的发钞银行，不过，既然过去一年股价飞升，说明利润也应该飞升，因此也应该会大幅增加派息。

三大保险股盈利也一定翻倍

除了三大发钞银行，三间主要的保险股中，友邦（1299）与平安（2318）的股价在过去一年接近翻倍而国寿（2628）则翻了两倍。很明显的，这三间保险公司的盈利也一定翻倍，翻两倍。盈利急增，股息不能不配合。

因此，未来一段日子，我们会看到好多去年股价急升的股份在宣布全年业绩时大幅增发股息。对一众股民而言，马年「马上发达」的最佳途径就是收取更多的股息。

曾渊沧

