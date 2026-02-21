Anthropic推Claude安全工具 网络安全股重挫 Crowdstrike、Cloudflare跌8%

Anthropic在旗下Claude AI模型中推出一项新的安全功能，导致网路安全软件公司的股价大幅下跌。Crowdstrike、Cloudflare均跌8%；SailPoint、Okta齐跌9%。Global X网络安全ETF跌 4.9%，见2023年11月以来的最低。

Anthropic表示，这项新工具可以「扫描程式码库中的安全漏洞，并提出针对性的软件修补建议供人工审查」。该公司称，目前该更新仅在有限的研究预览中提供。

网路安全股的下跌，是软件股因AI竞争威胁而下滑的最新例子。软件股ETF的iShares Expanded Tech-Software Sector ETF今年已下跌超过 23%，迈向自2008年金融危机以来最大季度跌幅。

Jefferies分析师Joseph Gallo表示，长远来看，网路安全最终将成为AI的净受益者，但「在AI安全化真正落地之前，负面新闻的压力可能会加剧」。他又说，Anthropic的公告更广泛的影响是，AI 供应商「将会推出更多产品，并竞争额外的网路安全预算」。

相关文章：数千美企拟追讨1.3万亿税款 逾1500公司已即提诉讼 「退款程序是个大问题」



