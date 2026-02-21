Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

OpenAI据报2030年算力支出目标6000亿美元 低于早前宣称 料安抚市场

据CNBC报道，OpenAI告诉投资者，到2030年其算力支出目标是约6000亿美元，低于行政总裁奥特曼（Sam Altman）几个月前所宣称的1.4万亿美元。

报道引述知情人士指，该公司提供了一个更低的数字和更明确的时间表，以回应外界对其扩张计划可能超过潜在收入的担忧。

总收入将逾2800亿美元

OpenAI预计2030年的总收入将超过2800亿美元，消费者业务与企业业务的贡献几乎相当。该公司提出的支出计划旨在更直接地与预期的收入增长挂钩。

OpenAI去年下半年宣布了一系列数十亿美元的基础设施交易，与领先的晶片制造商和云端公司合作。

据一位知情人士透露，OpenAI正在敲定一轮可能超过1000亿美元的巨额融资，其中约 90%来自策略性投资者。英伟达正在洽谈投资最多300亿美元，这笔融资可能使OpenAI 的前置估值达到7300亿美元。另外，策略性投资者还包括软银和亚马逊。

去年收入131亿美元

知情人士又表示，OpenAI在2025年创造了131亿美元的收入，高于其100亿美元的目标；支出80亿美元，低于其90亿美元的目标。

每周活跃用户逾9亿人

报道又指，ChatGPT现在每周活跃用户超过9亿人，高于去年10月的8亿人。去年12月，OpenAI宣布「红色警戒」，专注于改进聊天机械人，以应对来自Google和Anthropic的竞争。ChatGPT在去年秋季曾出现增长放缓，但目前每周和每日活跃用户均创下新高。

另外，据报OpenAI的编程产品Codex每周活跃用户已超过 150 万。Codex直接与Anthropic 的Claude Code竞争，后者在过去一年迅速被市场采用。

