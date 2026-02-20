Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

汇丰据报裁减美国债务资本市场团队10%人手 至少6名纽约员工周四被裁

商业创科
更新时间：14:38 2026-02-20 HKT
发布时间：14:38 2026-02-20 HKT

彭博引述知情人士报道，汇丰（005）裁减其美国债务资本市场团队的10%人手，为该行在去年10月宣布业务重组后持续削减成本的其中一环。

汇丰最新报134.3元，升0.07%。

报道指，至少有6名纽约员工于周四（19日）被解雇。其中一位知情人士透露，这些员工包括一名董事总经理、两名董事、两名投行经理（associates）以及一名分析师。

汇丰去年推出了一项削减成本计划，行政总裁艾桥智（Georges Elhedery）致力于精简管理层并削减8%的员工成本，目标是节省18亿美元。自他2024年上任以来，已将汇丰的商业银行与投资银行合并，并将英国和香港的业务设为独立单位。同时，汇丰也缩减了在英国、欧洲和美国的并购及股票资本市场业务，将重心转向亚洲和中东。

发言人：致力于留住人才

报道引述汇丰发言人表示，拒绝对个别人员变动置评，但表示该行致力于留住人才，并对其债务资本市场业务感到自豪。

据彭博整理的数据，过去三年汇丰一直位列美国公司债务销售承销商前十名。

汇丰将于下周三（25日）公布季绩。
 

