Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

AI巨头竞争愈演愈烈 OpenAI及Anthropic掌舵人印度峰会拒牵手

商业创科
更新时间：11:47 2026-02-20 HKT
发布时间：11:47 2026-02-20 HKT

在印度新德里举行的人工智能高峰会上，由印度总理莫迪安排的合影环节中，包括他在内的14位商界和政界领袖站成一排，彼此牵手高举过头，OpenAI行政总裁Sam Altman则与Anthropic行政总裁Dario Amodei并肩站立却拒绝牵手，他们把手臂交叉举在空中，刻意避免目光接触。这一画面在社交平台上迅速散播。Altman其后指，没有牵手「并非故意」的，只是拍摄过程中混乱的结果。

分别执掌全球估值最高的两家未上市AI公司

Amodei曾于OpenAI工作，但后来因认为OpenAI变得过于商业化，于2020年离职，并于翌年与数个前OpenAI同事年联合创办了Anthropic。

如今，两人分别执掌全球估值最高的两家未上市AI公司，OpenAI估值约为5000亿美元，Anthropic估值约为3800亿美元，且两者竞争愈演愈烈。Anthropic接连推出Claude Code工具套件，在市场采用度上领先于OpenAI的Codex等。随后，OpenAI又挖角了开源AI工具OpenClaw的开发者。

Amodei的公司还曾通过「超级碗」广告，向OpenAI发起挑战。该广告强调，在AI聊天机器人互动中插入广告会显得格格不入，并承诺Claude永远不会投放广告。Altman则在X上回应称，由广告支持的服务将使AI惠及更多人，并指Anthropic「为什么要做出如此明显不诚实的事情」。

相关文章：

Anthropic发布新AI模型Claude Sonnet 4.6 幻觉和奉承倾向较低

 

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
梁洛施绝美拜年展惊人气质 曝光2万呎豪宅如巨型商场 拥旋转楼梯极具气派市值5亿
梁洛施绝美拜年展惊人气质 曝光2万呎豪宅如巨型商场 拥旋转楼梯极具气派市值5亿
影视圈
22小时前
连锁快餐下午茶获激赞！$29叹番茄通+蛋沙律牛角包连饮品 网民感慨太抵食「可惜分店越来越少」
连锁快餐下午茶获激赞！$29叹番茄通+蛋沙律牛角包连饮品 网民感慨太抵食「可惜分店越来越少」
饮食
19小时前
香港花卉展览3.20维园举行！60岁+长者免费入场 一连10日赏紫罗兰/小食摊位
好去处
16小时前
朱玲玲二仔霍启山与女星娜然农历新年蜜游意大利？ 「新欢」贴心照顾「未来老爷」疑好事近
朱玲玲二仔霍启山与女星娜然农历新年蜜游意大利？ 「新欢」贴心照顾「未来老爷」疑好事近
影视圈
19小时前
陈宝莲23岁遗孤近照曝光星味渐浓 由猛人抚养变高大纹身Rapper 出道拒靠关系
陈宝莲23岁遗孤近照曝光星味渐浓 由猛人抚养变高大纹身Rapper 出道拒靠关系
影视圈
4小时前
连锁茶记新年被指「喝狗」式对客？收加二服务费 侍应1行为令食客顶唔顺「服务太独特了」
连锁茶记新年被指「喝狗」式对客？收加二服务费 侍应1行为令食客顶唔顺「服务太独特了」
饮食
21小时前
陈豪女儿样貌突变？贺年照惊见不再「Mini Aimee」 月租16万豪宅巨型落地窗尽览美景
陈豪女儿样貌突变？贺年照惊见不再「Mini Aimee」 月租16万豪宅巨型落地窗尽览美景
影视圈
14小时前
财政预算案．前瞻︱库房止血「派糖」力度料增 政界：今年可「少甜」分享成果 消费券吹淡风
财政预算案．前瞻︱库房止血「派糖」力度料增 政界：今年可「少甜」分享成果 惟消费券吹淡风
政情
5小时前
2.21搅珠2亿六合彩 两间投注站买电脑飞 4个号码离奇相同 网民发现另一巧合处｜Juicy叮
2.21搅珠2亿六合彩 两间投注站买电脑飞 4个号码离奇相同 网民发现另一巧合处｜Juicy叮
时事热话
21小时前
东张西望丨中佬求爱变「提款机」 北上旅行唔准掂：谂住有亲密接触 被提议假结婚索18万礼金？
东张西望丨中佬求爱变「提款机」 北上旅行唔准掂：谂住有亲密接触 被提议假结婚索18万礼金？
影视圈
15小时前