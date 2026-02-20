AI巨头竞争愈演愈烈 OpenAI及Anthropic掌舵人印度峰会拒牵手

在印度新德里举行的人工智能高峰会上，由印度总理莫迪安排的合影环节中，包括他在内的14位商界和政界领袖站成一排，彼此牵手高举过头，OpenAI行政总裁Sam Altman则与Anthropic行政总裁Dario Amodei并肩站立却拒绝牵手，他们把手臂交叉举在空中，刻意避免目光接触。这一画面在社交平台上迅速散播。Altman其后指，没有牵手「并非故意」的，只是拍摄过程中混乱的结果。

分别执掌全球估值最高的两家未上市AI公司

Amodei曾于OpenAI工作，但后来因认为OpenAI变得过于商业化，于2020年离职，并于翌年与数个前OpenAI同事年联合创办了Anthropic。

如今，两人分别执掌全球估值最高的两家未上市AI公司，OpenAI估值约为5000亿美元，Anthropic估值约为3800亿美元，且两者竞争愈演愈烈。Anthropic接连推出Claude Code工具套件，在市场采用度上领先于OpenAI的Codex等。随后，OpenAI又挖角了开源AI工具OpenClaw的开发者。

Amodei的公司还曾通过「超级碗」广告，向OpenAI发起挑战。该广告强调，在AI聊天机器人互动中插入广告会显得格格不入，并承诺Claude永远不会投放广告。Altman则在X上回应称，由广告支持的服务将使AI惠及更多人，并指Anthropic「为什么要做出如此明显不诚实的事情」。

相关文章：

Anthropic发布新AI模型Claude Sonnet 4.6 幻觉和奉承倾向较低