永明金融续攻数码转型 冀成私营年金「一哥」

香港永明金融持续投入资源推进数码转型，行政总裁林嘉言表示，公司计划上半年内把便利理财顾问的一站式数码工作平台Advisor Workbench及人工智能助手Advisor Buddy升级至2.0版，并计划下季推统一客户平台One Web One App，方便客户一个平台查阅各类保单及强积金。公司业务方面，他冀「做好年金这个市场，成为私营年金市场一哥」。他又向员工发放好消息，称「有信心(今年)有人工加、有花红」。

AI无法取代理财顾问

人工智能(AI)等数码科技正威胁多个工种或被取代，尤其后台工作。对此，林嘉言说，「未来一至三年，唔觉得AI会劲到完全取代(人手)处理所有后台的工作流程.....但(后台人员的工作)性质会改变就肯定会发生」。正如Advisor Buddy由去年10月至今，已处理逾6000个查询，令客服中心接获理财顾问关于产品、服务类别的查询量大减8成，让客服中心现时每20个员工当中，可腾出至少5、6个由接听来电转为主动致电服务客户。

长远而言，他认为行政工作可能被AI或其他科技取代，但理财顾问则无法被取代，始终客户购买人寿保单是讲求一种长期信任和关系，尤其银码越大或年期越长的保单，而AI可作辅助，让理财顾问有更多时间关心客户。

Advisor Workbench可让理财顾问在同一平台上更便捷地处理提交申请、管理保单等工作，现已令逾60个工作流程自动化，保单提交时间亦缩短三分二。林嘉言透露，拟于首季尾、第2季初将 Advisor Workbench升级，冀新增Super Dashboard (超级仪表盘)功能，增加资讯透明度，如理财顾问的绩效数据等。同时，目标在第2季将方便理财顾问查询问题的 Advisor Buddy升级至2.0版本。永明又计划第2季推One Web One App，让客户登入一个平台便可查阅个人保险、团体保险及强积金资料，并可更新个人资料、操作基金转换指示、提交小额索偿等。

公司业务方面，他期望年金业务有增长，并构思将年金产品优化，盼成为本港私营年金市场的一哥。