三星AI存储晶片传加价30% 股价升近半成破顶

商业创科
更新时间：17:28 2026-02-19 HKT
发布时间：17:28 2026-02-19 HKT

韩国存储晶片巨头三星电子股价今日（19日）再创历史新高，有报道指该公司正就其最新一代人工智能（AI）存储晶片的定价进行谈判，价格将较上一代高出30%。

三星股价今日曾高见190,900韩圜的历史高位，收市报19万韩圜，升4.86%。今年来股价累升近50%，过去一年计则升约224%。

KOSPI指数升3%创新高

在存储晶片板块的带领下，韩国股市周四再创新高，KOSPI指数最高升至5681点，收报5677点，升3%。

据韩国传媒报道，三星计划将其HBM4晶片的定价在约每枚700美元，较前一代的HBM3E高出20%至30%。彭博情报分析师Masahiro Wakasugi表示，三星HBM4的售价若为700美元，这意味著其营业利润率在50%至60%之间。

盛宝市场（Saxo Markets）首席投资策略师Charu Chanana表示，消息表明AI存储晶片市场供应依然紧张，同时三星认为自己在高端晶片市场重新夺回了一定的定价话语权。

据报SK海力士将跟随加价

在AI竞赛初期一度落后于SK海力士的三星近期强势反攻，上周宣布已开始量产HBM4晶片，并已向客户交付商用产品。

另外，《朝鲜日报》引述业内人士报道指，SK海力士亦可能上调其HBM4价格，以便与三星更高的价格「睇齐」。据报SK海力士在8月将英伟达HBM4的价格定在500美元左右。

