OpenAI伙塔塔集团印度拓AI基建 有望建成印度最大数据中心

商业创科
更新时间：15:45 2026-02-19 HKT
发布时间：15:45 2026-02-19 HKT

OpenAI正在与印度塔塔集团（Tata Group）合作开发人工智能技术，包括数据中心基础设施，该基础设施有望成为印度最大的数据中心。

据彭博报道，OpenAI将与塔塔集团及其技术服务部门TCS合作，协议的一项重要内容是TCS将建造一座100兆瓦（megawatt）的数据中心，未来可能扩建至1吉瓦（gigawatt）。一座1吉瓦的资料中心通常耗资350亿至500亿美元。

OpenAI行政总裁奥特曼目前正在印度参加人工智能高峰会。另外，TCS将在全球扩展其OpenAI产品。双方也将合作，为印度青年提供人工智能培训和资源。塔塔集团将有数千名员工获得ChatGPT企业版的使用权。

相关文章：OpenAI新一轮融资或突破千亿美元 据报亚马逊、软银、英伟达及微软参与投资

 

