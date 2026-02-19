OpenAI新一轮融资或突破千亿美元 据报亚马逊、软银、英伟达及微软参与投资

彭博引述知情人士报道，OpenAI即将敲定新一轮融资的第一阶段，预计将筹集超过1000亿美元资金。

估值或将超过8500亿美元

据知情人士表示，随著OpenAI准备在AI基础设施投资上花费数万亿美元，公司的总体估值（包括最终融资）可能超过8500亿美元。这一数字高于最初预期的8300亿美元。知情人士指该公司在之前的估值维持在7300亿美元。

报道又指，融资首轮的资金主要来自战略投资者，包括亚马逊、软银集团、英伟达和微软。如果这些公司按讨论中的最高范围进行投资，这些承诺将接近1000亿美元，并预计这些公司将在本月底前确定他们的资金分配。

知情人士又表示，交易的下一阶段将包括风险资本公司、主权财富基金和其他金融投资者，预计将在稍后完成，并可能使总融资金额大幅提高。

或扩大使用亚马逊晶片等

此前有报道指，亚马逊预计将投资高达500亿美元，软银将投资高达300亿美元，英伟达已讨论投入200亿美元。来自企业投资者的资金预计将在本年度内分几期或分期付款。另外，作为与亚马逊合作的一部分，知情人士表示OpenAI预计将扩大使用亚马逊晶片及云计算服务。

