黄仁勋称将发布「令世界惊讶」新晶片 「所有技术都已经逼近极限」

据报英伟达行政总裁黄仁勋在接受《韩国经济日报》访问时表示，在3月16日在圣何塞举行的GTC 2026（英伟达全球技术大会2026）上，揭晓一款「令世界惊讶」的晶片。

黄仁勋表示，该公司准备了几款世界前所未见的新晶片，「所有技术都已经逼近极限，所以一切都充满挑战。」但他强调：「有了这样一支团队（由英伟达和SK海力士的记忆体工程师组成），没有甚么是不可能的。」

或为Rubin架构新产品

黄仁勋未透露新晶片的型号，有科技媒体推测，可能是基于Rubin架构的成熟产品。Rubin架构最早于2024年台北国际电脑展（Computex）上预热，并于2025年GTC大会发布。

而另一个可能，是提前展示下一代Feynman架构的原型。该架构计划于2028年接棒 Rubin，Feynman架构预计将采用 A16（1.6nm）工艺，并引入矽光子技术，利用光而非电进行数据传输，从而突破「摩尔定律」的物理限制。

