Meta拟部署「数百万伙」Nvidia晶片 进一步加强合作关系

Meta未来几年将部署「数百万伙」英伟达（Nvidia）Blackwell与Rubin GPU，以及与CPU及网络连接产品，进一步加强两大公司的合作关系。消息公布后，Nvidia股价周二升1.2%，收报184.97美元；相反，另一竞争对手AMD股价则跌逾2%至203.08美元。

Meta贡献Nvidia约9%收入

据彭博报道，公司贡献了Nvidia约9%收入，并将更多地使用Nvidia的AI处理器和网路设备。此外，Meta还计划首次将Nvidia的Grace中央处理器（CPU）作为独立计算机的核心。此次部署将包括基于Nvidia目前Blackwell系列和即将推出的Vera Rubin 设计架构的AI加速器产品。

Meta行政总裁朱克伯格在声明中表示，「很高兴能够扩大与Nvidia的合作，利用其Vera Rubin平台构建领先的集群，为全世界每个人提供个人超级智能」。

报道指出，有关协议重申了Meta对Nvidia的忠诚，Nvidia的系统亦仍然被视为AI基础设施的黄金标准，为其创造数千亿美元收入。不过，竞争对手如今也开始提供替代方案，而Meta亦正努力建立自己的内部组件。

报道又引述IDC估计指出，Nvidia的AI加速器晶片平均每颗售价16,061美元，意味100万颗晶片将耗资超过160亿美元，而且这还不包括更新版本的更高价格，以及Meta正在采购的其他设备。

