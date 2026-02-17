美国防部考虑终止与Anthropic合作 旗下AI模型模型曾用于生擒马杜罗

美军据报利用美国初创公司Anthropic的人工智能（AI）工具Claude协助捕获前总统马杜罗，引发争议。美国新闻网站《Axios》报道，美国国防部（战争部）正考虑终止与人工智能初创Anthropic的合作关系，原因是该公司坚拒放宽对美军使用其AI模型的限制。

报道指，五角大楼正向四间AI公司施压，要求允许军方将其AI工具用于所有合法用途，包括武器研发、情报搜集及战场行动等，但Anthropic未接受相关条款。其他与战争部有合作关系的AI公司包括OpenAI、Alphabet旗下Google与xAI。

Anthropic表示，公司尚未与五角大楼讨论将其AI模型Claude应用于特定行动事宜，公司至今与美国政府的对话聚焦于特定使用政策议题，包括对完全自主武器及大规模国内监控的硬性限制，有关议题均与现有行动无关，「我们正以善意与国防部进行富有成效的对话，讨论如何继续这项工作，并正确处理这些新兴且复杂的议题。」

订明禁用Claude开发武器监控民众

双方争议的焦点在于Claude的使用条款，据《华尔街日报》报道， 上周五（13日）报道，美军在上月掳走委内瑞拉总统马杜罗夫妇的军事行动期间使用Claude，是商业AI模型首次融入机密军事行动。

然而，Anthropic一向重视AI安全议题，其使用指引订明Claude禁用于助长暴力、开发武器和监视行动。知情人士透露，该公司行政总裁阿莫迪（Dario Amodei）担忧AI应用于自主致命行动和国内监控，导致五角大楼与Anthropic谈判出现障碍，甚至考虑取消去年夏天批出的2亿美元（约15.6亿港元）合约。

