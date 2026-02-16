曹操出行Robotaxi车队达100辆 开启无人化及规模化探索

曹操出行（2643）今日宣布，于杭州市滨江区投放的Robotaxi车辆规模已于上周三达100辆，并由「绿色智慧通行岛」提供营运支援，标志着其Robotaxi 2.0阶段的关键起步。该股周一收报35.48元，跌近4%。

集团表示，作为吉利控股集团Robotaxi最重要的商业化载体，规划了清晰的「三步走」战略：初期聚焦技术验证与小规模测试营运；现阶段将完成由主驾安全员模式向无人化营运的过渡，并探索有人驾驶与无人驾驶混合营运模式；未来则将以完全客制化的Robotaxi在全球范围内展开全面商业化营运。

已启用首个「绿色智慧通行岛」

集团又指，随着车队规模提升，将进一步验证服务可靠性，并已于杭州启用全球首个「绿色智慧通行岛」，具备自动换电、自动清洁、车辆内务整理、智慧调度、自动结算等功能，未来将逐步延长Robotaxi单日服务时段、扩大服务覆盖范围，并推出曹操智行RAS远端安全服务平台，全面导入智慧化资产管理系统。

在深化国内布局的同时，曹操出行亦积极拓展国际合作，已与阿布达比投资办公室（ADIO）签署合作备忘录，并将于今年在当地设立办事处，与当地机构合作推动自动驾驶与绿色出行技术的试点应用。

此外，集团正与吉利及相关合作伙伴共同开发预装专属自动驾驶组件及应用的Robotaxi完全客制化车型；该车型将于今年正式亮相，并计划于2030年前累计投放10万辆。