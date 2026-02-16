高市早苗大胜会给日本带来甚么｜陈宁迪  

2月8日，日本众议院选举结果公布，自民党单独获得465个席位中的316席，超过了宪法修订所需的2/3的席位，这在日本历史上还是首次。这意味著高市早苗未来的执政有了坚实的政治基础，可以稳步推行自身政策，这将会给日本乃至世界，带来甚么呢？

高市早苗的竞选承诺

从媒体报道和自民党自身宣传来看，高市早苗的竞选承诺主要包括：

推行有责任的积极财政，实行大规模财政支出刺激经济；

减轻物价上涨对居民生活的压力，重点政策为在两年内把食品消费税从10%降到0%；

提高军事开支，推动日本再军事化；

谋求推动修宪，将日本自卫队写入宪法第九条。

在2月9日胜选后的记者会上，高市早苗表示将继续推行以上政策，并表示军事开支提高到2%在2025年已经提前完成；积极预算案争取在2026年4月完成。

经济方面：日本已摆脱通缩

在经济政策上，高市早苗继承了安倍晋三的「安倍经济学」，通过大规模财政支出刺激经济。大选前，高市早苗公布了总规模达21.3万亿日元的经济刺激计划，将半导体、AI、国防等领域视为经济转型新引擎。

2月5日，高市早苗与台积电会面，讨论了在日本熊本引入3纳米工艺的计划，与Rapidus2纳米国产芯片一同，成为日本半导体产业的复兴原点。

军工产业也将引来重大利好。2026年4月日本将放宽装备品出口规定，容许杀伤性武器出口。这将利好日本军工及相关制造企业。

2022年以来，日本通胀率摆脱长期低迷，开始回到2-3%的正常区间，反映了旺盛的社会需求。名义工资率创下记录，连续两年保持2%以上增幅。日本经济开始摆脱过去的长期物价低迷和需求停滞，重新迎来扩张时期。高市政府推动大规模财政刺激，在17个关键领域展开投资，日本经济有望实现真正复苏。日经指数在大选次日上涨超过5%，突破57000大关。市场对高市早苗当选情绪高涨，日本彻底走出失落的三十年。

政治方面：修订和平宪法箭在弦上

高市早苗在大选后召开记者会时表明，将挑战修改宪法。宪法修改案的焦点在于第九条。二战后，日本基于和平宪法的框架，被剥夺了设立军队、宣战和保有战争武力的权力。因此，修改日本宪法第九条是日本右翼政治势力长期的目标。高市早苗上台后，多次谈论推动修改宪法第九条，提出要将自卫队在宪法中写明。目的是解决自卫队长期起来的「违宪嫌疑」，同时为将来进一步扩大自卫队权限，为日本自卫队在海外活动、集体自卫权行使方面做准备。

右翼势力在日本崛起，势必会给未来亚洲乃至世界的局势带来风险。若高市早苗真的如愿成功修宪，中、韩等国一定会展开反制，可能在经济方面的制裁手段会继续升级。

但我认为不必过分夸大风险。虽然自民党取得史无前例的大胜。但多个民调显示，日本选民在投票时，最关心的议题是物价和消费税等民生议题，而吵得轰轰烈烈的外国人政策乃至外交政策，关注度没有那么大。高市早苗在中日、中台关系上表现得激进很可能只是为了竞选做出的策略性行为。

高市早苗若要彻底右倾，仍要面对日本政界民间的反战情绪。从这次的选票看，自民党执政联盟在单一选举区中得票率为55.72%，远没有超过2/3；在比例选区中也只有45.35%，自民党在众议院席位上的领先更多的是选举制度造成的，不能全部归因为日本民意的变化。根据日本宪法，启动修宪程序需要在参众两院都得到2/3以上的支持，然后再通过全民公投。目前自民党与维新党执政联盟在参议院共有120席位，没能达到2/3门槛所要求的165席。如果加上中右翼的国民民主党、参政党和保守党，共有162席。若要通过修宪，还需争取其他党派或无党籍议员支持。在执政基础已经稳固的前提下，高市早苗或许没有必要冒险去挑战日本社会共识。因此我判断她会推动修宪，但是能否在参议院和全民公投中获得通过是未知数。

强劲复苏 投资日本正当时

自民党在国会获得压倒性优势，可以仅凭执政联盟内部力量顺利推动各项法案和预算，对于股市来说是重大利好。日本股市非常快地消化了这个消息。日经指数在2月9日开盘上涨了接近5个点，收盘时日经指数来到56375点，创下历史新高。

汇率方面，市场担心日本的财政扩张会导致债券承压，抛售日债会让日圆进一步下跌。我认为不必过于担心。现在日圆处于加息周期，美日10年期利差从25年年初的3.5%下降到1.9%，套利交易的基础正在削弱，资金正在从海外回流到日本。虽然日债承压可能带来贬值压力，但长期来看，套利交易逆转，日圆贬值压力会得到缓解。大选结果公布后，日圆在短期内从157美元左右升值到153。

更重要的是，新一轮财政刺激以高科技和军事产业为主，市场需求极大，会带来更高的乘数效应。历史给了高市早苗这个机遇，我认为她会给日本带来一场强劲的经济复苏，日圆也会进入升值区间。

陈宁迪

德林控股集团董事局主席