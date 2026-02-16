阿里据报除夕夜开源千问Qwen3 料实现国产模型里程碑

据内媒引述消息报道，阿里巴巴（9988）今晚年廿九除夕夜将开源新一代千问大模型Qwen3.5。报道又指，该模型实现了模型架构的全面创新，有望实现国产模型新的里程碑。阿里去年在除夕夜亦发布了Qwen2.5-Max。

美媒《The Information》早前亦曾披露，阿里旗下千问新一代基座模型Qwen3.5将于春节期间开源。此外，有证据显示Qwen3.5发布在即，全球最大AI开源社区HuggingFace的开源项目页面中，本月初出现Qwen3.5并入Transformers的新Pull Request（提交代码合并申请）。