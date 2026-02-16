OpenClaw创办人加入OpenAI 拟打造「连妈妈都会使用智能体」
更新时间：10:29 2026-02-16 HKT
发布时间：10:29 2026-02-16 HKT
发布时间：10:29 2026-02-16 HKT
OpenAI、Meta及Google等科技巨头持续争相吸纳顶尖AI人才，在AI代理工具OpenClaw近期快速走红之际，OpenAI行政总裁Sam Altman在社交平台X上宣布，OpenClaw创办人Peter Steinberger将加入OpenAI团队。
大赞Steinberger是一位天才
他表示，Steinberger将加入OpenAI，致力于推动下一代个人代理的研发；同时大赞Steinberger是一位天才，对未来智能体如何相互协作、为人们提供实用服务有许多令人惊叹的构想，并「预计这将很快成为我们产品的核心」。
Altman续指，OpenClaw将以开源项目的形式存在，OpenAI也将继续为其提供支持，未来将是高度多智能体化的时代，而支持开源是实现目标的重要组成部分。
前身名为Clawdbot与Moltbot
Steinberger曾创立PDF处理公司PSPDFKit，在2025年底复出后推出了 OpenClaw。至于OpenClaw前身名为Clawdbot与Moltbot，可与DeepSeek等中国自主研发的语言模型实现兼容配合，还能与国内当地的即时通讯应用程式完成对接，适配性颇强。
此前，OpenClaw因能自主操控手机、清理邮件及预订航班而在GitHub爆火，但其操作门槛依然很高。Steinberger表示，「我的下一个使命是构建一个连我妈妈都能使用的智能体。这需要更广泛的变革，对如何安全地实现这一目标进行更多的思考，以及获得最新模型和研究的权限」。
最Hit
公屋租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
2026-02-14 15:10 HKT
农历新年｜醒神拜年都无用 房署禁公屋保安、清洁员收利是 私人屋苑训令员工勿「主动」索取利益
2026-02-14 22:58 HKT