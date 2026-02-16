澳门酒店新春近爆满 一晚最贵9000元 贵平日6倍 赌收料超去年黄金周

农历新年将至，澳门旅游市场热度骤升，多间酒店已近爆满，个别酒店房租在某些日期更较淡季高出逾6倍。澳门旅游局局长文绮华称，春节内地假期较长，预料日均旅客量可高达15.8万至17.5万人次。有外资证券行则预测，新年期间澳门赌场收入有望追平、甚至超越去年十一黄金周时的水平，即是平均每日至少有11亿澳门元。

酒店入住率料逾9成

根据订房平台数据显示，春节期间个别澳门酒店的房价，较平日高出最多逾6倍，例如澳博（880）旗下上葡京酒店，年初一房价为2,305澳门元，随后的假期期间每晚介乎4,311至9,190澳门元，波动幅度很大，以最贵的年初四房价逾9,000澳门元来说，较平日千余澳门元高出逾6倍。另外，澳博旗下新葡京、永利（1128）旗下永利皇宫等多间酒店在新年期间预订已爆满。

澳门酒店旅业商会会长、澳门中旅董事长张健中分析，今年新春有多重积极因素汇聚，包括政府筹备花车汇演等活动，料春节期间酒店入住率逾9成，日均出入境人次料逾15万。营运十六浦索菲特酒店的实德环球（487）副主席马浩文指，内地与香港股市早前表现活跃，有助带动游客出行意愿。

大摩：日均博彩收入料达11亿

美资证券行摩根士丹利指出，去年十一黄金周的5天，澳门日均博彩收入约11亿澳门元，预期今年农历新年假期赌收将相若、甚至更强劲。大摩又指，今年2月份澳门赌收预计按年增长13%，澳门博彩股首季EBITDA（除息、税、折旧、摊销前盈利）预计按年增长16%。

