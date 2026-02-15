Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

马斯克称人形机器人Optimus明年起改变生活 2029年产生巨大影响

商业创科
更新时间：15:03 2026-02-15 HKT
发布时间：15:03 2026-02-15 HKT

Tesla行政总裁马斯克回应ARK Invest创办人Cathie Wood一个帖文时表示，「（人形机器人Optimus）将在2027年开始改变现状，到2028年影响将显而易见，而到2029年将产生巨大的影响」。

Cathie Wood料改变工厂及家庭生活

至于Cathie Wood在社交平台上发出的帖文指出，根据ARK Invest研究显示，开发人形机器人要比开发机器人出租车复杂20万倍，但鉴于马斯克秉持的第一原则和坚定决心，预测Tesla Optimus将在2028/2029年开始改变工厂生活，进而改变家庭生活。

事实上，Tesla今年1月底已宣布加大自主机器人基础设施投入，并计划本季发布第三代Optimus，为首个面向大规模生产设计的版本，并拥有重新设计的手部结构。虽然Optimus目前尚未在工厂中承担实质性工作，仍处于研发阶段，但预计在今年底前启动生产，长期产能目标为最终达到一年100万部。

同时，Robotaxi专属产品Cybercab、Semi卡车，以及去年9月发布的新版储能系统Megapack 3均按计划于2026年开始量产。

相关文章：马斯克警告若没AI和机器人 美国1000%走向破产 称Optimus是「无限印钞机」

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
公屋租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
社会
2026-02-14 15:10 HKT
农历新年｜房署禁公屋保安、清洁员收利是 私人屋苑训令员工勿「主动」索取利益
农历新年｜醒神拜年都无用 房署禁公屋保安、清洁员收利是 私人屋苑训令员工勿「主动」索取利益
社会
16小时前
赵希洛情人节宣布结婚  上载巴黎婚照老公首度入镜  性感人妻爸爸传经营石油生意
赵希洛情人节宣布结婚  上载巴黎婚照老公首度入镜  性感人妻爸爸传经营石油生意
影视圈
4小时前
新皇岗口岸传七·一启用庆回归。小红书@安安 Anna/豆豆爱抹茶
新皇岗口岸︱传七·一启用庆回归 内地社媒现倒数照片
即时中国
7小时前
TVB新闻直播室变「战场」？主播周可茵疑于后台激烈争论 网民热议：睇落接近嗌交状态
TVB新闻直播室变「战场」？主播周可茵疑于后台激烈争论 网民热议：睇落接近嗌交状态
影视圈
20小时前
新年北上注意！深圳官方预测福田/罗湖/莲塘口岸＋高铁出行高峰 这3天最多人出境...
新年北上注意！深圳官方预测福田/罗湖/莲塘口岸＋高铁出行高峰 这3天最多人出境...
旅游
2026-02-14 13:00 HKT
汇丰中银连股息赚七成不输黄金 港美传统股当旺 林本利：可趁机减磅
汇丰中银连股息赚七成不输黄金 港美传统股当旺 林本利：可趁机减磅
投资理财
9小时前
大埔新娘潭路单车失控自炒　49岁男子伤重死亡
大埔新娘潭路单车失控自炒　49岁男子伤重死亡
突发
3小时前
快餐店新年营业时间2026｜农历年廿九、年初一照开门？大家乐/麦当劳/美心MX/太兴 16大快餐店营业安排一文睇
快餐店新年营业时间2026｜农历年廿九、年初一照开门？大家乐/麦当劳/美心MX/太兴 16大快餐店营业安排一文睇
饮食
3小时前
女子称被教练哄骗多次注射类固醇 下体长出「阴茎」变阴阳人
女子称被教练哄骗多次注射类固醇 下体长出「阴茎」变阴阳人
奇闻趣事
20小时前