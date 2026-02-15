马斯克称人形机器人Optimus明年起改变生活 2029年产生巨大影响

Tesla行政总裁马斯克回应ARK Invest创办人Cathie Wood一个帖文时表示，「（人形机器人Optimus）将在2027年开始改变现状，到2028年影响将显而易见，而到2029年将产生巨大的影响」。

Cathie Wood料改变工厂及家庭生活

至于Cathie Wood在社交平台上发出的帖文指出，根据ARK Invest研究显示，开发人形机器人要比开发机器人出租车复杂20万倍，但鉴于马斯克秉持的第一原则和坚定决心，预测Tesla Optimus将在2028/2029年开始改变工厂生活，进而改变家庭生活。

事实上，Tesla今年1月底已宣布加大自主机器人基础设施投入，并计划本季发布第三代Optimus，为首个面向大规模生产设计的版本，并拥有重新设计的手部结构。虽然Optimus目前尚未在工厂中承担实质性工作，仍处于研发阶段，但预计在今年底前启动生产，长期产能目标为最终达到一年100万部。

同时，Robotaxi专属产品Cybercab、Semi卡车，以及去年9月发布的新版储能系统Megapack 3均按计划于2026年开始量产。

