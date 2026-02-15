Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

恒地Central Yards与中环海滨通道初三启用 配24小时空调和艺术元素

更新时间：13:58 2026-02-15 HKT
恒基地产（012）宣布，中环新海滨旗舰项目Central Yards接驳国际金融中心商场和中环码头连接大楼的临时行人通道，将于周四（19日，年初三）正式启用，优化海滨步行体验；至于现有的行人天桥，将同时封闭及进行拆卸。

集团表示，全新临时行人通道的两端连接点，毗邻现有行人天桥的两端，配置24小时空调系统及艺术元素，为公众提供更舒适的步行环境。连接中环码头部分采用半开放式设计，与中环海滨一带、维港景致及大自然无缝融合。

项目第一期计划2027年开幕

当Central Yards第一期商场启用时，临时行人通道亦会拆卸，并改造为多功能绿化海景平台。公众届时将可经由商场通道，往返中环海滨和国际金融中心。

世界级海滨地标Central Yards 以「桥」为设计理念，连系中环核心、周边社区、大会堂及维多利亚港，并设有大型公共绿化空间。项目第一期计划于今年第二季平顶，2027年开幕，第二期预计于2032年落成。

