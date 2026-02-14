马斯克旗下Grok美国市占升至近18% 未受传播色情内容影响
更新时间：12:37 2026-02-14 HKT
发布时间：12:37 2026-02-14 HKT
发布时间：12:37 2026-02-14 HKT
马斯克旗下的AI聊天机械人Grok在美国的使用率过去几个月持续增长，未有受生成并传播色情内容的争议影响。
据研究公司Apptopia的数据，Grok在美国的市场份额从2025年1月的1.9%上升到去年12月的14%，再到今年1月的17.8%，使Grok成为美国第三大使用率最高的聊天机械人，仅次于市场领导者OpenAI的ChatGPT和排名第二的Google Gemini。
ChatGPT市占降至近53%
同时，ChatGPT的市场份额由去年1月的80.9%下滑至上月的52.9%，同期Gemini的市场份额从17.3%增长至29.4%。
电子营销分析师Nate Elliott认为，X的交叉推广是Grok增长的最大原因。X已将Grok整合到整个社交媒体平台，并在导航栏上显示，并将不同级别的高级Grok访问权与其部分付费订阅捆绑在一起。
Grok上月卷入生成并传播色情内容的争议，受到谴责和审查。虽然X其后宣布的限制其平台上的Grok账户停止生成此类图像，但路透本月初发现，Grok仍可继续生成此类内容。
相关文章：SpaceX据报考虑双重股权结构 强化马斯克控制权
最Hit
9岁抗癌小天使苦撑一年病逝 母曾剃发陪伴化疗 生前哭诉：我想离开了
2026-02-13 13:00 HKT
旺角兆万帝王水产3.31结业！叹生意难做：上年度录得嘅亏损史无前例 网红店员小龙哥现身回应...
2026-02-13 13:47 HKT
长发女天星码头瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂过无人扶起 网民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
2026-02-13 13:18 HKT
虎妈「望女成龙」22岁医科生患大肠癌病逝 患癌后重新体验人生 曾叹：前所未有轻松
2026-02-12 16:31 HKT