马斯克旗下Grok美国市占升至近18% 未受传播色情内容影响

马斯克旗下的AI聊天机械人Grok在美国的使用率过去几个月持续增长，未有受生成并传播色情内容的争议影响。

据研究公司Apptopia的数据，Grok在美国的市场份额从2025年1月的1.9%上升到去年12月的14%，再到今年1月的17.8%，使Grok成为美国第三大使用率最高的聊天机械人，仅次于市场领导者OpenAI的ChatGPT和排名第二的Google Gemini。

ChatGPT市占降至近53%

同时，ChatGPT的市场份额由去年1月的80.9%下滑至上月的52.9%，同期Gemini的市场份额从17.3%增长至29.4%。

电子营销分析师Nate Elliott认为，X的交叉推广是Grok增长的最大原因。X已将Grok整合到整个社交媒体平台，并在导航栏上显示，并将不同级别的高级Grok访问权与其部分付费订阅捆绑在一起。

Grok上月卷入生成并传播色情内容的争议，受到谴责和审查。虽然X其后宣布的限制其平台上的Grok账户停止生成此类图像，但路透本月初发现，Grok仍可继续生成此类内容。

